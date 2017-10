Salem/Langenargen Kunst-Erlebnisse in Salem/New York

Was sie beim Kunstprojekt "salem2salem" in den USA schufen und erlebten, schildern Teilnehmer jetzt in Langenargen, Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht stellt die Kooperation vor.

Im Rahmen eines Kirchenkonzerts in der Evangelischen Friedenskirche in Langenargen (Kirchstraße 11) sind am Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, mehrere Teilnehmer des internationalen Kunstprojekts "salem2salem" zu sehen und zu hören. Sie präsentieren ihre Werke, die in diesem Jahr in Salem, im US-Bundesstaat New York, entstanden sind. Neben den Langenargener Musikern Andrea Grözinger und Michael T. Otto begleiten auch die Sigmaringer Schriftstellerin Gabriele Loges und die Rottweiler Malerin Ingrid Wild den Abend. Mit dabei ist auch die Bildhauerin Anne Carnein aus Kisslegg, die über ihre Erfahrungen in den USA berichten wird, teilt das Kreiskulturamt des Bodenseekreises mit. Stefan Feucht, der Leiter des in Salem beheimateten Kreiskulturamtes, führt in den Abend ein und stellt das Projekt salem2salem vor, das in diesem Jahr vom 31. Juli bis 21. August zum achten Mal organisiert worden war. Salem2salem findet abwechselnd in Schloss Salem am Bodensee und bei Salem Art Works in Salem, New York, statt. Es nehmen über 20 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Kunstsparten teil. Sie stammen je zur Hälfte aus der Region Bodensee-Oberschwaben, der Schweiz und Österreich sowie aus den USA. Im nächsten Jahr findet salem2salem dann wieder im August am Bodensee statt.