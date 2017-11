Salem Kunden aus Kanada schätzen Edelbrände von Senft

Elisabeth und Armin Borgers aus Toronto waren während ihres Urlaubs in der alten Heimat zum fünften Mal auf Einkaufstour bei Familie Senft in Rickenbach bei Salem.

Salem-Rickenbach (fw) Nicht bloß illustre und prominente Kunden wissen, dass im Salemertal die "Edelbrände Senft" seit vielen Jahren in Salem-Rickenbach daheim sind. Bis nach Kanada ist der Ruf der Familie Senft gedrungen. Was Vater und Mutter Herbert und Anita Senft sowie Tochter Silke, erste Edelbrandsommelière am Bodensee, in ihrer Brennerei produzieren, führte jetzt Elisabeth und Armin Borgers aus Toronto zum fünften Mal nach Salem-Rickenbach. In die Welt der klassischen Obstbrände aus Äpfeln, Birnen und Kirschen, der Liköre mit Haselnuss, Zwetschgen und Himbeeren, auch der ungewöhnlichen hochprozentigen Wässerchen: Senfts destillieren auch Whisky, Gin und Rum – für den Zuckerrohrschnaps importieren sie selbst aus der Karibik die nötige Zuckerrohrmelasse.

Aus Toronto, der Millionen-Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario am gleichnamigen See, kamen Elisabeth und Armin Borgers schon zum fünften Mal auf Besuch. Seit 1956 wohnen Borgers in Kanada. Sie stammt aus Hamburg und war zunächst Krankenschwester und dann Reiseleiterin, er kommt ursprünglich aus Köln und war im Immobiliengeschäft tätig. Der Abstecher nach Rickenbach, vor allem der Edelbrände und Liköre bei Senfts wegen, gehört zum Programm, wenn die Borgers von ihren sechs Wochen "Heimaturlaub" eine Woche in Blumberg verbringen.

Zustande kam die Verbindung bei einer Reise des Ehepaars Lucia und Erwin Maier aus Küssaberg mit Tochter und Enkel vor fünf Jahren mit dem Bus durch Ostkanada. Ihre Reiseleiterin war Elisabeth Borgers und sie fragte ihre Gäste, ob denn jemand aus dem Schwarzwald mit dabei sei. Sie wusste Bescheid über die Kleinbrennerkultur im badischen Ländle, wusste, dass hier viele Klein- und Obstbrenner in 15 Bezirken edle Brände herstellen. Die Maiers kamen zwar vom Hochrhein und damit nicht ganz aus dem Schwarzwald, aber über ihre Mieterin hatten sie von den besonderen Produkten gehört, die Herbert Senft macht. Der Kellermeister hatte nach gut 40 Lebensjahren in den Weinkellern des Markgrafen von Baden und des Winzervereins Hagnau sein ursprüngliches Hobby zum Beruf gemacht: Destillate. Ihre Mieterin wiederum, erzählen die Maiers, kennt den ebenfalls vom Hochrhein stammenden Kunstschmied Michael Denker, der in Salem lebt und seine Werkstatt im Schloss Salem hat. Er hatte am Hochrhein von Senfts Edelbränden erzählt. Zum fünften Mal begleiteten die Maiers jetzt Armin und Elisabeth Borgers an den Bodensee zur Destillerie der Familie Senft.

Beim Besuch berichteten die deutschstämmigen Kanadier von den Rebhängen in der Gegend der Niagara-Fälle, wo auch Eiswein produziert wird. Silke Senft erklärte den Unterschied zwischen dem klaren und dem am Bodensee von der Apfelsorte Cox Orange her typischen Cöxle mit Fruchtauszug, bei dem im Brand bis zu einem Jahr noch die Früchte eingelagert bleiben. Ein guter Freund von Armin Borgers in Kanada feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag und wird sich über den klaren Edelbrand als Borgers Geschenk aus dem Hause Senft freuen – in kunstvoll gefertigter Flasche mit der "80"-Gravur.