vor 54 Minuten SK Salem Kreisverkehr: Jugendliche prallt mit Rad gegen Lastwagen

Eine Jugendliche ist am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, am Kreisverkehr L 205/L 206/K 7759 mit ihrem Fahrrad in den Lastwagen eines 21-Jährigen geprallt, teilt die Polizei mit.