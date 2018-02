Salem Körperverletzung: Handfester Streit in Gemeinschaftsunterkunft

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen einen 22-jährigen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Neufrach.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 22-Jährige in der Nacht zum Freitag, gegen 4 Uhr, in der Unterkunft einen 32-jährigen Landsmann bedroht und getreten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der 22-Jährige nach dem Tritt zu einem Besteckmesser und nahm eine drohende Haltung ein, weshalb der Bedrohte in sein Zimmer flüchtete, berichtet die Polizei. Die Beamten nahmen den betrunkenen Tatverdächtigen, der sich bei dem handfesten Streit eine Platzwunde zugezogen hatte, in Ausnüchterungsgewahrsam.