vor 58 Minuten Peter Schober Salem Knappes Ja für Plus-Markt-Anbau – Bürgermeister denkt über Widerspruch nach

Die konträren Ansichten unter den Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses für Umwelt und Technik (AUT) zu einer Erweiterung des früheren Plus-Markt-Gebäudes in der Abt-Thomas-Straße in Mimmenhausen schlug sich in einem äußerst knappen Abstimmungsergebnis nieder. Mit fünf Ja-Stimmen bei vier Nein-Stimmen und einer Stimmenhaltung wurde der Bauantrag auf Umnutzung und Erweiterung der im Erdgeschoss befindlichen Gewerbeeinheit genehmigt.