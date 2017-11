Salem Katholiken und Protestanten feiern am Reformationstag gemeinsam

Mit einem großen Festakt haben Christen beider Konfessionen das 500-jährige Reformationsjubiläum gemeinsam begangen. Höhepunkt war ein ökumenischer Gottesdienst im Salemer Münster, bei dem die Redner das Verbindende beider Kirchen hervorhoben.

Fast zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen für die großen Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum in Salem. Höhepunkt war am Dienstag der ökumenische Gottesdienst im Salemer Münster, bei dem Christen beider Konfessionen gemeinsam der Reformation vor 500 Jahren gedachten. Der rund 600 Jahre alte, ursprünglich katholische Sakralbau war nicht groß genug, um allen Besuchern während der würdigen Feier einen Sitzplatz zu bieten.

Im ökumenischen Gottesdienst wurde das Verbindende der evangelischen und katholischen Konfessionen unterstrichen. Die in 500 Jahren angetane Schuld wurde bekannt und vergeben, die Andersartigkeit wurde respektiert und der Blick nach vorne gewandt. Mit der ökumenischen Liturgie wurde ein Leben und Handeln auf Grundlage der Evangelien für Frieden und Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung und die Aussendung der frohen Botschaft in die Welt gefeiert.

Robert Leicht hielt die Festpredigt. Die Organisatoren des Tages hätten keinen geeigneteren Redner für dieses Fest finden können. Denn in Leicht kreuzen sich der Ort und der Glauben dieser Feier. Er war Schüler der Schule Schloss Salem von 1954 bis 1963 und ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender des Trägervereins seiner Schule. Bis 2003 war Leicht Ratsmitglied, anschließend bis 2009 Mitglied der Synode der evangelischen Kirche Deutschland. Der 73-jährige Jurist war Ressortleiter Politik und stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und von 1992 bis 1997 Chefredakteur der Zeit. Zum Thema seiner Predigt machte er das Freiheitsverständnis von Martin Luther. Luther sei Vater der Befreiung und nicht der Freiheit. Die Freiheit des Einzelnen sei nur sinnvoll, wenn sie zur Stärkung der Freiheit des Nächsten helfe.

Ein großes Stück des ökumenischen Handels und Respekts demonstrierten gegen Ende des Gottesdienstes der katholischer Dekan Peter Nicola und der evangelische Gemeindepfarrer Matthias Schmidt. Beide Salemer ernteten uneingeschränkten Applaus der Anwesenden für die gelebte Ökumene. Nicola, weil er die Entwicklung der Konfession durch eine persönliche Anekdote humorvoll auf den Punkt brachte. In einem schwäbisch-bayerischen Dorf, das "seit der Erschaffung der Welt" katholisch sei, hätte 1938 eine Großmutter ihrem Enkel vor den Lutherischen gewarnt, die der Enkel daran erkenne, dass diese böse aus dem Fenster schauten. "Dieser Bub war mein Vater. Heute können wir darüber lachen, damals war es meiner Uroma ernst. So wie es einer Uroma im württembergisch-schwäbischen Nachbardorf, das seit Erschaffung der Welt evangelisch ist, ernst war, wenn sie ihrem Enkel das Gleiche erzählte", so Nicola. Er rief dazu auf, den Weg unter Christus zu gehen. "Gruß und Segen liebe christlichen Glaubensschwestern und -brüder von euren katholischen Schwestern und Brüdern zu eurem großen Ehrentag", schloss Dekan Nicola.

Wenig später ließ Matthias Schmidt in seinem Schlusswort die Vorbereitungen für die Feier Revue passieren und dankte allen Helfern und Unterstützern in der Vorbereitung und Durchführung des Festtages. Die Idee ein Fest in Salem zu feiern, kam im evangelischen Bezirkskirchenrat auf. "Wir dachten an den Betsaal im Schloss. Als wir mit Peter Nicola sprachen, verwarf er das. Für ihn war es selbstverständlich, dass wir im Münster feiern", sagte Schmidt und dankte Nicola für die Unterstützung.

Musikalisch mitgewirkt haben an der Kirchenorgel der ehemalige Landesmusikdirektor Udo Follert, der Bläserchor Überlingen, der Münsterchor Salem und die Pfullendorfer Band "Funkenschlag".

Kloster Salem als bedeutender Ort für das Nebeneinander zweier Kirchen

An den Feierlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Salem-Heiligenberg zum Reformationsjubiläum nahmen neben Vertretern beider Konfessionen auch zahlreiche Vertreter aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik teil. Bernhard Erbprinz von Baden hieß die Ehrengäste, unter denen sich auch Prälatin Dagmar Zobel und die Stuttgarter Staatssekretärin Gisela Splett befanden, im ehemaligen Abt-Speisezimmer von Kloster und Schloss Salem willkommen.

Das ehemalige Zisterzienserkloster Salem, das im Zuge der Säkularisation in den Besitz des Hauses Baden übergegangen war, ist, wie Dekanin Regine Klusmann mit Blick in die Geschichte sagte, die Wiege des Kirchenbezirks Überlingen-Stockach. Hier habe die markgräfliche Familie, nachdem sie ihren Sitz nach Salem verlegt hatte, für die evangelischen Christen einen Betsaal eingerichtet, wo sie ab 1852 regelmäßig ihre Gottesdienste feiern konnten. Die Dekanin bedauerte in ihrer Ansprache, dass die beiden Kirchen auch 500 Jahre nach der Reformation immer noch getrennt sind. Man lebe hier aber in guter ökumenischer Nachbarschaft, betonte die Dekanin. Die großen Herausforderungen, wie sich um die Schwachen zu kümmern oder sich um die Bewahrung der Schöpfung zu einzusetzen, könne man nur gemeinsam meistern, meinte Regine Klusmann.

Staatssekretärin Splett bezeichnete Salem als einen bedeutenden Ort in der Geschichte, an dem sich die katholische und die evangelische Kirche nebeneinander entwickeln konnten. Die Reformation habe einen neuen christlichen Freiheitsbegriff geschaffen, sagte die Grünen-Politikerin. Auch Recht und Politik seien von den reformatorischen Bewegungen nicht unberührt geblieben. Dies unterstrich der Salemer Pfarrer Matthias Schmidt. "Die Reformation", sagte er, "hat auch Einfluss auf unsere allgemeine Lebenskultur genommen." (er)