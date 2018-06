Salem Junger Mann legt sich in Salem mit Security und Polizei an

Junger Mann legt sich in Salem mit Security und Polizei an

Da der 19-jährige, der am Samstag unbedingt auf eine Party auf dem Schlossseegelände wollte, unbelehrbar blieb, endete der Abend für ihn in der Zelle.

In Gewahrsam nehmen musste die Polizei ein 19-jähriger Mann, der am Samstag gegen 00.30 Uhr auf dem Schlossseegelände in Salem einem vorherigen Platzverweis der Beamten nicht Folge leistete. Dem 19-Jährigen und seinen Begleitern war aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Security der Zutritt zu einer Veranstaltung verwehrt worden, schreibt die Polizei.

Da sich die jungen Männer nicht hätten abweisen lassen, sei die Polizei verständigt worden. Die Streife habe der Gruppe nochmals die rechtliche Situation erklärt, die der 19-Jährige nicht habe wahrhaben wollen. Daraufhin habe er Securitymitarbeitern gedroht und sei gegenüber der Polizei ausfällig geworden. Aufgrund dessen wurde dem 19-Jährigen ein Platzverweis erteilt.

Die Begleiter hätten angegeben, sich zu entfernen. Doch kurze Zeit später habe die Gruppe wieder Einlass zu der Party gefordert. Daraufhin erhielten alle einen Platzverweis. Als der 19-jährige Rädelsführer dann noch eine Frau im Eingangsbereich angepöbelt habe, hätten die Beamten mitgenommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen warf der junge Mann ein kleines Tütchen Marihuana weg, weshalb er sich auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.