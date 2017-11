Salem Ihre Motive zieren den Heimatkalender

Beim Fotowettbewerb der Sparkasse Salem-Heiligenberg wird Christian Möhrles Aufnahme als bestes Bild ausgezeichnet. Aus 300 eingereichten Fotos werden zwölf für den Heimatkalender ausgewählt.

Salem – Christian Möhrle aus Tüfingen ist der Sieger des Fotowettbewerbs der Sparkasse Salem-Heiligenberg. Möhrle hatte schon beim ersten Kundenwettbewerb vergangenes Jahr teilgenommen. Auch damals wurde sein Foto prämiert und in den Heimatkalender aufgenommen. Dieses Mal zeichnete die Jury seine Langzeitbelichtung eines Steges am Bodensee als bestes eingereichtes Foto aus. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung und Preisverleihung im Beratungscenter der Sparkasse präsentierte Ralf Bäuerle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Salem-Heiligenberg, die zwölf Bilder, die von der Jury für den Heimatkalender ausgesucht wurden.

Zur Jury gehörte neben Bäuerle auch sein Stellvertreter Wolfgang Müller. Weitere Jurymitglieder waren Axel Kottal vom Fotoclub Eriskirch aus dem Deggenhausertal, Uwe Neumann vom Fotoclub Uhldingen, Sandra Moog, Leiterin des Vorstandssekretariats, und Stefan Haug von der Marketingabteilung des Geldinstituts. "Aus den 300 eingereichten Fotos haben wir an einem Tag die zwölf Bilder ausgewählt und das Siegerbild bestimmt", erzählte Bäuerle. Die Fotos wurden anonymisiert nach Jahreszeiten sortiert an Stellwände gepinnt. Alle Jurymitglieder hatten dann die Chance, ihre Urteile abzugeben. "Schon letztes Jahr hatten wir einen großen Zuspruch und es ist wieder eine total erfolgreiche Aktion geworden", so Bäuerle. Voraussetzungen für die Teilnahme waren die Herkunft des Fotomotivs aus dem Geschäftsgebiet und der Fotograf musste Kunde der Sparkasse sein. "Unsere Aktion ist so erfolgreich, dass andere Sparkasse deswegen bei uns angefragt haben", freute sich Bäuerle.

Er ging die prämierten Fotos einzeln durch und hob Besonderheiten jedes einzelnen Bildes hervor. Annelore Meissner-Müller ist mit drei Fotos für die Monate Februar, Mai und Dezember im Kalender vertreten. Die Oberuhldingerin kam bei ihrer ersten Teilnahme im vergangenen Jahr mit ihren Bildern auch schon in den Kalender. Dieses Mal trägt sie zum Kalender zwei Abendimpressionen vom See und eine Mohnlandschaft am Mimmenhauser Martinsweiher bei. Rolf Gleichauf liefert die Bilder für den April und Juli. Er ist mit dem einzigen Tierfoto, einem Storchenpaar am Affenberg, vertreten. Sein zweites Bild ist eine spannende Langzeitaufnahme eines Heiligenberger Feldes zur blauen Stunde, auf der sogar die Sterne zu sehen sind.

Franz Staab fing eine Winterimpression am Schlosssee Salem im Januar ein. Bernhard Waurick hat mit Eisblüten in Ahausen die einzige Nahaufnahme. Christian Allweier fotografierte einen roten Baum bei Frickingen-Leustetten. Das Novemberbild stammt von Corinna Leger. Sie hat die blaue Stunden am Bahnhof Salem sehr stimmungsvoll eingefangen. Alle ausgewählten Fotografen erhielten einen kleinen Silberbarren im Wert von etwa 100 Euro. Das Siegerbild bekam einen Silberbarren im Wert von etwa 300 Euro. Alle Fotografen bekamen zudem ihre gerahmten Bilder ausgehändigt.

Im kommenden Jahr soll wie im Jahr 2015 wieder der Fotoclub Uhldingen die Bilder für den Heimatkalender liefern. 2016 hatten die Sparkassen-Mitarbeiter den Kalender gestaltet. Die Wandkalender haben eine Auflage von 6000 Stück und liegen ab 1. Dezember kostenlos in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Salem-Heiligenberg aus. Die Ausstellung mit den zwölf Foto ist bis Weihnachten im Beratungscenter in der Schlossseeallee zu sehen. Die Öffnungszeiten sind vormittags von 9.30 bis 12.15 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr.