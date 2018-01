Salem Hildegard Sasse will mit Verein bei Armut helfen

20 Jahre war Hildegard Sasse in der Familienhilfe tätig, unter anderem im Landratsamt Bodenseekreis. Jetzt will die Frau aus Salem ihren Wissensschatz nutzen, um Menschen in Notsituationen schnell Hilfe zukommen zu lassen. Im Februar will sie einen Verein gründen. Denn auch im Bodenseekreis steigt die Zahl der Menschen, die Transferleistungen beantragen, weil sie nicht genug Geld haben, um im Alltag über die Runden zu kommen.

Salem – Die Deutschen sind reich wie nie, titelte diese Zeitung vor wenigen Tagen. Das private Geldvermögen steigt auf ein Rekordhoch, konnte man lesen. Für fast 6000 Menschen im Bodenseekreis, das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Meersburg, gilt das nicht. Sie sind arm. Ihre Zahl steigt, wie es im Armutsbericht nachzulesen ist. Die Dunkelziffer armer Menschen ist nach Meinung der Fachleute wesentlich höher, denn es seien im Bericht nur die Menschen erfasst, die Transferleistungen beantragt haben.

Eine fehlende finanzielle Grundlage, Scheidung, Trennung, aber auch Krankheit oder eine gescheiterte Selbstständigkeit sind die wesentlichen Gründe dafür, dass Menschen das Geld nicht mehr zum Leben reicht, kann man im aktuellen Armutsbericht des Sozialdezernats des Landkreises Bodenseekreis nachlesen. Das hohe Niveau der Wohnkosten in der Region ist für Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis, ein Grund dafür, dass die Zahl der Menschen steigt, die finanzielle Unterstützung beantragen. Die Verlierer sind immer öfter die Kinder, weiß der Geschäftsführer der Diakonie Überlingen, Udo Pursche: „Die Armut der Eltern ist eins zu eins immer auch die Armut ihrer Kinder.“

In Salem möchte die ehemalige Mitarbeiterin des Landratsamts und Jugendamts, Hildegard Sasse, jetzt einen Verein gründen, der unter anderem schnelle Hilfe in Notsituationen leistet. Beispielsweise bei fälligen Mietzahlungen oder einer drohenden Abschaltung des Stroms. „Die Armut um uns herum zeigt sich oft nicht an löchrigen Schuhen, das ist hier ganz anders als in Kalkutta“, weiß Hildegard Sasse. Die pensionierte Sozialarbeiterin kennt genau wie Udo Pursche die Scham und den Wunsch der Betroffenen, ihr Schicksal so gut wie möglich zu verstecken.

Fritz Krefeld, der bekannte Überlinger Stadtführer, sammelt das ganze Jahr hindurch Geld für Schulkinder, deren Eltern es nicht möglich ist, das Geld für das Mittagessen in der Schulmensa aufzubringen. „Ich weiß aus den Nachkriegsjahren, wie bitter eine Wassersuppe schmeckt, und möchte einfach helfen“, erklärt Krefeld.

Aber auch Altersarmut ist vor Ort ein Thema, denn 15 Prozent der 425 Klienten der Schuldnerberatung sind über 60 Jahre alt. Gerade diese Gruppe tue sich besonders schwer, Transferleistungen anzunehmen, und beantrage oft nicht, was ihr zustehen würde. Auch hier ist die Scham über eine offenbar mangelhafte Lebensleistung in einer Leistungsgesellschaft Hauptgrund für das stille Leiden an Geldmangel, wissen Udo Pursche und Hildegard Sasse. Menschen, die von dieser scheinbar unsichtbaren und dennoch sehr wohl vorhandenen Armut betroffen sind, können ihr Kind nicht ohne finanzielle Hilfe ins Schullandheim schicken oder anfallende Rechnungen bezahlen.

Genau hier setzt Hildegard Sasse an. „Wenn nichts mehr geht, dann kommt Frau Sasse und öffnet ihren Kofferraum“, ist ein geflügeltes Wort unter den Bedürftigen im Raum Salem. Nicht nur materielle Hilfe, wie zum Beispiel ein Kinderbett, fährt sie im Auto umher, sondern auch ihren ganzen Erfahrungsschatz aus über 20 Jahren Berufstätigkeit und Ehrenamt, immer in der Familienhilfe. Hildegard Sasse erklärt: „Seit Jahren stelle ich in unserem guten sozialen Netz, das Deutschland hat, Lücken fest. Und aus dieser Situation heraus reift seit zehn Jahren meine Idee, einen Verein zu gründen, der Familien in der ganzen Bandbreite schnelle und zeitnahe Hilfe bietet.“ Ende Februar möchte sie diesen Verein gründen und zählt dabei auf die Mithilfe vieler Einzelpersonen, aber auch der Vereine, Unternehmen und Kirchen. „Schiff“ könnte sie sich als Namen für den Verein vorstellen, ist da aber ganz offen für gute Ideen anderer. Selbstzweck dieses Vereins soll es sein, Familien in Not zu helfen, und zwar zu einem selbstbestimmten, würdevollen Handeln im eigenen Leben.

Womit sie wieder beim Kofferraum ist. „Ja, es gibt Menschen mit einem leeren Kühlschrank in unserer Mitte, die Wohnkosten sind hoch, und wenn dann eine Arztrechnung dazukommt, reicht es oft nicht, diesen Kühlschrank zu füllen. Nun komme ich aber nicht mit einem Kofferraum voller Lebensmittel, sondern gehe dann mit den Betroffenen einkaufen. Sie selbst sollen wählen und nicht das Gefühl haben, die Selbstbestimmung zu verlieren, denn das hat ganz viel mit Würde zu tun“, erklärt die Frau. Ihr selbst schmecke die Rehkeule an Weihnachten nicht, wenn sie von einer Notlage in ihrem Umfeld wisse.

Der deutsche Sozialstaat sei gut und komme seinen Verpflichtungen auch nach, weiß die Sozialarbeiterin. Dennoch fällt ihr eine Reihe von Beispielen ein, wo Hilfe nötig ist: wenn Menschen in die Schuldenfalle geraten, besonders häufig Alleinerziehende, wenn eine Unterstützung zum Führerschein nötig ist, damit ein Azubi flexibel sein kann und gleiche Chancen wie andere hat, wenn Zuschüsse für Bücher oder Taschengeld für Reha-Maßnahmen nötig sind.

Mit ihrem Verein will sie in der Raumschaft Deggenhausertal, Salem, Heiligenberg und Frickingen tätig werden. Dazu bedürfe es eines angemessenen, selbstbestimmten Mitgliedsbeitrags und Engagements. Ihren Wissensschatz nennt Sasse im übertragenen Sinne "den Kofferraum". Mit ihm könne sie beratend tätig sein, denn viele Hilfebedürftige und Hilfeempfänger wüssten oft nicht, auf was sie Anspruch haben. Das werde leider auch von Mitarbeitern in Ämtern und Behörden nicht immer ausreichend vermittelt, bedauert Sasse.

Armut in Zahlen

Informationen zum Verein und Kontakt zu Hildegard Sasse per E-Mail an hildegard.sasse@t-online.de

Laut Armutsbericht des Sozialdezernates im Bodenseekreis vom Frühjahr 2017 stiegen die Zahlen der Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II um 1057 in den vergangenen fünf Jahren an. 5906 Menschen erhalten solche Transferleistungen. 22 Prozent der Leistungsempfänger sind alleinerziehende Mütter. Von den 5906 Betroffenen sind 2308 Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. 1151 Menschen erhalten Grundsicherung im Alter. Im Bundesgebiet liegt der Anteil der Menschen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, bei 9,3 Prozent, in Baden-Württemberg bei 5,3 Prozent und im Bodenseekreis bei 3,3 Prozent.

"Unser politisches System ist falsch"

Udo Pursche ist Geschäftsführer der Diakonie in Überlingen. Kirchen, Privatleute und Service-Clubs finanzieren einen Großteil der unbürokratischen Hilfsleistungen an Menschen unterhalb der Armutsgrenze, bei Singles ist das zum Beispiel ein Einkommen von unter 781 Euro monatlich. 6000 Euro spendete jetzt der Lions-Club Überlingen. Diese Summe teilen sich Caritas und Diakonie. Der Lions-Club möchte dieses Geld vordergründig zur Bekämpfung von Kinderarmut eingesetzt wissen. "Das Geld verwenden wir hauptsächlich zur gezielten Einzelfallhilfe und für Notsituationen", erklärt Udo Pursche, der sich sehr über die Spende freut. Zwischen 25 000 und 35 000 Euro kämen jährlich meist aus Kirchensteuermitteln in einen Topf für Akutsituationen. Einen Extrafonds für Stromabstellungen habe man außerdem mit den Stadtwerken, berichtet Pursche weiter.

Der Leiter der Diakonie bezeichnet die Zahl der Menschen in Armut vor Ort als "erschreckenderweise steigend". Gründe dafür sieht er zum einen in der "Hochpreis-Region Bodensee", gerade im Hinblick auf die Mieten, und im Umstand, "dass für unsere Gesellschaft die Transferleistungen insgesamt zu niedrig sind und das frühere Sozialhilfegesetz besser war".

"Ich weiß, wie Wassersuppe schmeckt"

Die Diakonie hilft in Notsituationen auch schon einmal mit einem zinslosen Darlehen oder einer schnellen Auszahlung und bietet eine sozialrechtliche Beratung an. Informationen unter Telefon 0 75 51/91 89 90 oder direkt in der Christophstraße 31 in Überlingen

Der Stadtführer und Mundart-Leser Fritz Krefeldt kam während des zweiten Weltkriegs aus Königs-Wusterhausen unweit von Berlin an den Bodensee. Seine Mutter zog mit den drei Kindern unter anderem nach Taisersdorf, wo der kleine Fritz harte Winter mit wenig Essen erlebte. Die Großzügigkeit mancher Nachbarn, die den Geschwistern zum Beispiel ein schönes Weihnachtsfest mit einem halben Laib Früchtebrot und Butter bescherten, hat er nicht vergessen.

Seit fünf Jahren sammelt Krefeldt bei seinen Stadtführungen und Mundartlesungen Geld für den Förderverein Wiestorschule. Der im Jahr 2000 gegründete Verein fördert unter anderem das Schulessen und ist Ansprechpartner für akute Nothilfe und Sachleistungen. Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat Krefeldt so über 10 000 Euro gesammelt und war 2016 der größte Einzelspender des Vereins.

Jetzt übergab Krefeldt dem Verein eine Spende von 2800 Euro aus dem Jahr 2017. Die Spende wird nach seinem Wunsch ausschließlich für das Essen der Schulkinder verwendet. Auch zur Finanzierung des Essens bei Schullandheim-Aufenthalten kommt die Hilfe des rührigen Sammlers betroffenen Schülern zugute.

Die Information, wer Hilfe empfängt, bleibt unter Verschluss. Damit wird gewährleistet, dass die Kinder keinerlei Kommentaren durch Mitschüler ausgesetzt werden.

Informationen zu den Stadtführungen unter der Telefonnummer 0 75 51/6 53 74.