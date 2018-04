Salem/Uhldingen-Mühlhofen/Heiligenberg Herausforderung für Breitensportler beim Linzgau-Lauf-Cup

Der Linzgau-Lauf-Cup verzeichnet steigende Teilnehmerzahlen. Der Erste von drei Wettbewerben startet am 5. Mai mit dem Uhldinger Pfahlbau-Marathon.

Die Vorbereitungen für den drei Wettbewerbe umfassenden Linzgau-Lauf-Cup sind so gut wie alle getroffen. Und es geht auch schon bald los. Bis zur ersten Veranstaltung, den Uhldinger Pfahlbau-Marathon, ist es nur noch gut einen Monat hin. Am Samstag, 5. Mai, fällt dort der Startschuss. "Wir haben bereits eine recht stattliche Anzahl an Voranmeldungen vorliegen", sagte Nadia Intelisano von der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen bei einem Pressegespräch mit den Organisationsteams der drei Laufwettbewerbe, zu denen auch der Heiligenberger Schlosslauf und das "Wielemer Viertele" in Salem-Mittelstenweiler zählen.

Im Jahr 2012 haben sich die drei Linzgau-Gemeinden Heiligenberg, Salem, und Uhldingen-Mühlhofen zusammengetan und ihre etablierten Laufveranstaltungen unter dem Motto "Drei Läufe – eine Wertung" zum Linzgau-Lauf-Cup zusammengeführt. "Dadurch haben unsere Laufwettbewerbe noch einmal ein gutes Stück an Bekanntheitsgrad gewonnen", glaubt Uli Rössler vom Organisationsteam "Wielemer Viertele". Bestätigt wird dies durch die steigenden Teilnehmerzahlen an den drei Laufwettbewerben. Tania Intelisano spricht von einer kontinuierlichen Steigerung der Teilnehmer am Uhldinger Pfahlbau-Marathon. Im vergangenen Jahr gingen dort 1300 Läuferinnen und Läufer an den Start. Das waren satte 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor, und es war Teilnehmerrekord. Auch Heiligenberg verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rekordbeteiligung. Wie Thomas Muff, Leiter der Heiligenberger Tourist-Info und Mitbegründer des Heiligenberger Schlosslaufs, berichtet, wurde dort mit 501 Teilnehmern erstmals die 500er-Marke geknackt. Mit 450 Teilnehmern bewegte sich das "Wielemer Viertele" nahe an seinen Bestmarken. "Das schwankt von Jahr zu Jahr etwas, je nachdem die Witterung gerade ist", weiß Josef Knäple.

Auf stetig neue Teilnehmerrekorde sind die Veranstalter der drei Läufe aber gar nicht so erpicht. "900 Teilnehmer an den Hauptläufen ist für uns eigentlich so eine Obergrenze", erklärt Nadia Intelisano. So könne man die Läufer auch noch gut betreuen. Das halten auch die Veranstalter der beiden übrigen Laufwettbewerbe für wichtig. "Wir wollen", betont Thomas Muff, "in erster Linie die Breitensportler aus der Region ansprechen, und die sollen sich vor und nach dem Lauf gut aufgehoben fühlen." Dabei schließt der Leiter der Heiligenberger Tourist-Info nicht aus, dass Top-Läuferinnen und -läufer, die teilweise auch schon aus dem benachbarten Ausland gekommen sind, den Wettbewerben eine gewisse Würze geben.

Die Siegerehrung für den Linzgau-Lauf-Cup findet direkt im Anschluss an das Wielemer Viertele am 6. Juli statt. Die jeweils drei Besten in den einzelnen Altersklassen werden mit attraktiven Sachpreisen belohnt. Der schnellste Teilnehmer bei den Männern und die schnellste Teilnehmerin bei den Frauen erhalten einen reich bestückten Geschenkkorb mit Spezialitäten aus dem Linzgau.

Im vergangenen hat es für die Läufer, die an allen drei Laufwettbewerben teilgenommen hatten, später mit einer Finisher-Veranstaltung, in der der ehemalige Olympiasieger und Kabarettist Dieter Baumann aufgetreten ist, noch ein besonderes Bonbon gegeben. Die Resonanz war exorbitant. In diesem Jahr wird es eine ähnliche Veranstaltung nicht geben. "Wir haben keinen gefunden", erklärt Thomas Muff, "der Sport und Kabarett verbindet und für uns noch bezahlbar ist." Das heiße aber nicht, sagt Muff, "dass wir eine solche Finisher-Veranstaltung nie mehr anbieten werden."

Die Termine

Samstag, 5. Mai: Uhldinger Pfahlbau-Halbmarathon (21,1 oder 10 Kilometer).

Anmeldungen für die einzelnen Laufwettbewerbe sind im Internet möglich:www.pfahlbaumarathon.dewww.heiligenberg.dewww.salem-mittelstenweiler.de