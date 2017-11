Salem-Stefansfeld Glocke noch nicht fertig: Richtfest statt Glockenweihe

Zum Reformationsjubiläum sollte am evangelischen Gemeindehaus eine Glocke leuten, doch die Auslastung der Gießerei war zu groß. Nun ist die Glockenweihe für den Palmsonntag im kommenden Jahr geplant.

Eigentlich, so war es geplant, hätte zum Reformationsjubiläum am vergangenen Dienstag vor dem evangelischen Gemeindehaus in Stefansfeld, dort, wo die evangelische Gemeinde in den Wintermonaten ihre Gottesdienste feiert, erstmals eine Glocke läuten sollen. Dieser Zeitplan wurde aber durch die hohe Auslastung der Glockengießereien, die auf das Reformationsjubiläum zurückzuführen ist, durchkreuzt. So konnte lediglich das Richtfest für den achteinhalb Meter hohen Glockenträger aus Eichenholz gefeiert werden.

"Auch wenn die Glocke noch nicht läutet, gilt es heute schon einmal danke zu sagen – den Initiatoren, den Bauleuten und vor allem den Spendern", sagte Pfarrer Matthias Schmidt vor rund 100 Gästen. 13 000 Euro – das ist nahezu die Hälfte der Gesamtkosten für das Projekt – seien durch Spenden zusammengekommen, freute sich Pfarrer Schmidt. Er beschrieb den Glockenturm als "schlichtes, aber schönes Zeichen unserer Glaubensgemeinschaft".

Erstellt wurde der Glockenträger nach den Plänen des Markdorfer Architekten Erwin Riederle von der Heiligenberger Zimmerei Adi Hummel. "Ich stieg hinauf zu Jesus Christ, der unser bester Helfer ist", verkündete Zimmererin Selina Armbruster in ihrem Richtspruch. Die Festgäste stimmten darauf unter Begleitung der Bläsergruppe der evangelischen Kirchengemeinde das Lied "Nun jauchzet dem Herrn alle Welt" an.

Der Guss der Glocke ist für den 1. Dezember vorgesehen. Die katholische Kirchengemeinde hat die sogenannte Glockenzier, die Inschrift auf der Glocke, gespendet. Erstmals läuten soll die Glocke, die einen Durchmesser von knapp 60 Zentimetern bekommen wird, jetzt am Palmsonntag des kommenden Jahres. Ihr Ton ist abgestimmt auf das Geläut der nur wenige Meter entfernt liegenden katholischen Friedhofskapelle St. Stephan. Erklingen wird die Glocke nur zu liturgischen Feiern. In der Regel also nur in den Wintermonaten. Denn über die wärmere Jahreszeit hinweg feiert die evangelische Kirchengemeinde ihre Gottesdienste im nicht beheizbaren Betsaal von Kloster und Schloss Salem.