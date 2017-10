Salem Gewebersteuer füllt Salemer Gemeindekasse

Die Gemeinde bleibt auch im Jahr 2018 schuldenfrei. Der Verwaltungshaushalt beträgt gut 29 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt liegt bei 15,5 Millionen Euro.

Salem (as) Bereits jetzt und damit sehr frühzeitig stieg der Gemeinderat in die Haushaltsberatungen ein. In jüngster Sitzung legte Gemeindekämmerer Michael Lissner schon einen sehr detaillierten Entwurf vor und stellte am Ende fest: "Wir bleiben trotz sehr hoher Investitionen, insbesondere im Bereich der Neuen Mitte und dem Kindergartenbereich, wie schon seit 2011, schuldenfrei." Der Verwaltungshaushalt erreicht ein Volumen von knapp über 29 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 15.5 Millionen Euro.

Die Einnahmequellen der Gemeinde sprudeln. Vor allem der Anteil an der Einkommenssteuer, die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Gewerbesteuer polstern nach Lissners Angaben die Gemeindekasse auf. Der Einkommenssteueranteil, der im kommenden Jahr erstmals die Sieben-Millionen-Euro-Marke knacken dürfte, macht 25 Prozent des Verwaltungshaushalts aus. Im Vergleich zu 2017 steigt der Einkommenssteueranteil um 600 000 Euro an. Lissner interpretierte dies als Indiz dafür, dass es der Salemer Bevölkerung gut geht. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 300 000 Euro. Zusammengenommen machen diese beiden Posten schon einmal Mehreinnahmen knapp unter der Ein-Millionen-Grenze aus. Außerdem macht dem Kämmerer die Entwicklung bei der Gewerbesteuer Freude. Im künftigen Haushaltsplan hat er sie zwar wie in den Jahren zuvor mit nur 3,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich dürfte sie aber deutlich höher ausfallen. Denn nach jetzigem Stand werden sich die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr auf über sechs Millionen Euro belaufen. "Das wäre ein neuer Spitzenwert in der Geschichte der Gemeinde", erklärte Lissner.

In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass die Hebesätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) nicht erhöht werden. "Obwohl uns die Rechtsaufsichtsbehörde langsam immer stärker die Pistole auf die Brust setzt, dass wir die Hebesätze anheben sollen", berichtete Lissner. Salem habe nämlich mit die niedrigsten Steuersätze in der Region. Dies könnte negative Folgen für die Gemeinde haben. "Spätestens dann, wenn wir aufgrund unserer unterdurchschnittlichen Hebesätze keine Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes mehr erhalten würden, müssten wir die Steuerschraube nach oben drehen", erklärte Lissner.

Bei den Abgaben und Gebühren sind für das kommende Jahr Anpassungen bei den Kindergartengebühren und bei den Musikschulgebühren vorgesehen. Bei den Kindergartengebühren orientiert sich die Gemeinde in etwa an den Empfehlungen der Kommunalen Landesverbände und der Kirchen, bleibt aber weiterhin unter deren Richtsätzen. Im Kindergartenbereich schießt die Gemeinde den Betrag von 1,75 Millionen Euro aus allgemeinen Steuermitteln zu. Auch die Kosten für die Musikschule tragen sich trotz einer Gebührenanpassung nicht durch die Einnahmen. "Das Ziel, den Abmangel auf 150 000 Euro jährlich zu begrenzen, kann 2018 nicht eingehalten werden", sagte Lissner. Dies begründete er mit der Tarifentwicklung für die Musikschullehrer und der verstärkten Gebäudeunterhaltung.

Die Personalkosten stellen im Verwaltungshaushalt überhaupt den größten Ausgabeposten dar. Im kommenden Jahr sind dafür 6,7 Millionen Euro eingeplant. Das sind im Vergleich zu 2017 rund 220 000 Euro mehr. Diese Zunahme erklärte Lissner mit den höheren Tarifvereinbarungen, den Dienstalterszulagen und mit einer teilweisen Personalaufstockung. Unter dem Strich weist der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von zwei Millionen Euro aus, die dem Vermögenshaushalt zur Eigenfinanzierung der Investitionen zugeführt werden können.

Eckdaten

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Salem soll 2018 ein Gesamtvolumen von 29,35 Millionen Euro haben.