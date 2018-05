11.05.2018 15:32 Reiner Jäckle Salem Gerade einmal drei Wochen alt: Berberaffenbaby kuschelt sich an seine Mutter

Was der Nachwuchs am Salemer Affenberg in seinen ersten Lebenswochen tut? Na, vor allem am Bauch seiner Mutter hängen, sich herumtragen lassen und viel kuscheln, wie Sie in unserem Video sehen können.