Salem "Geniales Einsatzszenario": Jahresübung der Feuerwehr am Stefansfelder Hof

Die Freiwillige Feuerwehr Salem hat bei ihrer Jahresübung am Samstagnachmittag zwei Szenarien -eine Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall und eine Brandbekämpfung – miteinander verbunden. So demonstrierten die Einsatzkräfte den zahlreichen Zuschauern in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz einen eindrucksvollen Einsatz. Schauplatz für die beiden Unglücksereignisse war der Stefansfelder Hof.

Das Szenario: In der Maschinenhalle feiern die Erntehelfer mit ihren Familien ein Grillfest. Nach der von Einsatzleiter Jochen Fuchs ausgearbeiteten Übung kam es hintereinander zu zwei folgenschweren Unglücksfällen. Als sich einer der Gäste mit seinem Kleinwagen auf den Heimweg macht, stößt er in der Hofeinfahrt mit einem Lastwagen zusammen. Kaum ist der eingeklemmte Autofahrer vom Hilfeleistungszug der Wehr aus dem demolierten Fahrzeug geborgen, ist aus der Maschinenhalle ein lauter Knall zu vernehmen: Ein Gasgrill ist explodiert. Einsatzleiter Fuchs erkundet die Lage und alarmiert den Löschzug.

In beiden Fällen ging es um Menschenleben. Mit hydraulischem Spreizer und Schere verschafften die Feuerwehrleute unter schwierigsten Bedingungen dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes einen Zugang zu dem eingeklemmten Autofahrer. "Spätestens 20 Minuten nach unserem Eintreffen an einer Unfallstelle sollten die Verletzten dem Rettungsdienst übergeben werden können, damit sie eine Stunde nach dem Unfall auf dem Operationstisch liegen", erklärte der stellvertretende Kommandant der Salemer Wehr, Günter Nell. Er kommentierte für die Zuschauer den Übungsablauf in allen Details und ließ dabei auch interessante Hintergrundinformationen einfließen. So erfuhren sie, dass zwischen Alarmierung und Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Feuerwehrhaus nur etwa drei bis fünf Minuten vergehen und dass die Feuerwehr Salem aufgrund der eingerichteten Außenabteilungen so organisiert ist, dass sie in circa zehn Minuten jeden Ort in der Gemeinde erreicht.

Die ersten Maßnahmen, so Nell, würden immer der Menschenrettung gelten. In der völlig verrauchten Maschinenhalle waren sechs Menschen eingeschlossen. Sie wurden von Atemschutzträgern aus dem Gefahrenbereich geholt. Parallel dazu wurde eine Wasserversorgung über den naheliegenden Hydranten und den Stefansfelder Kanal aufgebaut. "Die Bereitstellung des massiven Wasserbedarfs war eine der besonderen Herausforderungen dieser Übung", erklärte Kommandant Timo Keirath. Während die Einsatzkräfte am Ende der Übung von den Zuschauern mit kräftigem Beifall bedacht wurden, sagte Bürgermeister Manfred Härle dem SÜDKURIER: "Das war ein geniales Einsatzszenario, bei dem unsere Wehr ein weiteres Mal eindrucksvoll ihre Leistungs- und Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt hat."

Einsatzkräfte

Bei der Jahresübung der Feuerwehr Salem waren 97 Rettungskräfte von Feuerwehr und 16 Rettungskräfte vom Roten Kreuz (Rettungsdienst und Schnelleinsatzgruppe Salemertal) im Einsatz. Die Feuerwehr fuhr mit 16 Einsatzfahrzeugen auf, das Rote Kreuz mit vier. Die Feuerwehr Salem verfügt über insgesamt 17 Fahrzeuge. Zehn davon stehen im zentralen Feuerwehrhaus an der Schlossseeallee in Mimmenhausen, sieben auf die Außenabteilungen in den Teilorten verteilt. Die Wehr verfügt über 140 aktive Mitglieder. (as)