Salem Gemeinschaftsunterkunft: Brief an Behörde soll Randalierer-Problem lösen

Viele Freiwillige bringen sich dauerhauft im Salemer Helferkreis ein. Sie stehen Geflüchteten zur Seite und kümmern sich um große und kleine Probleme. In einem Brief ans Landratsamt wird eine Lösung aufgezeigt, wie das Problem mit einem Randalierer in einer Gemeinschaftsunterkunft gelöst werden kann.

Salem – Der Salemer Helferkreis ist gut aufgestellt und leistet ein breites Spektrum an ehrenamtlicher Betreuungsarbeit. Integrationsbeauftragte Mersida Merdovic und Hildegard Sasse als Koordinatorin der Betreuungspaten für die Anschlussunterbringung (AU) äußerten sich beim Austauschtreffen zufrieden über die kontinuierlichen Hilfsangebote. Unterstützt wird bei Behördengängen, Arztbesuchen oder Arbeitssuche. Gruppen von Lernbegleitern und Lesepaten kümmern sich darum, dass Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch in Deutschland gelingt. Die Koordinatorin für die Sprachförderung des Helferkreises, Monika Belau, berichtete von zahlreichen Lernbegleitern, die in der Anschlussunterbringung im Riedweg Erwachsene an die deutsche Sprache heranführten. Nicht immer kämen die Teilnehmer regelmäßig und oftmals brächten sie ganz unterschiedliche Sprachkenntnisse mit. Dass seit dem letzten Jahr vermehrt Analphabeten unter den Flüchtlingen seien, stelle für die Begleiter eine zusätzliche Herausforderung dar. Belau selbst betreut Sprachangebote in den Räumen des Familientreffs. Als positiv stellte sie heraus, dass alle, die möchten, am ehrenamtlich angebotenen Deutschunterricht teilhaben könnten. Die ehemalige Deutschlehrerin Ruth Wenzel wies auf die Probleme der geflohenen Schüler hin, die von ihr und einer Gruppe Lernbegleiter vormittags am Bildungszentrum betreut würden. Es sei ein großer Sprung für die Jugendlichen von den Sprachvorbereitungsklassen hin zum Regelunterricht.

Die neue Leiterin des Familientreffs "Grenzenlos", Margherita Flesch, zeigte Berührungspunkte von Helferkreis und Treffeinrichtung auf. Als Beispiel für Begegnung nannte sie das Familiencafé am Mittwochnachmittag oder das zweimal jährlich stattfindende multikulturelle Frühstück. Außerdem verwies Flesch auf das vom Landratsamt angebotene Kompassprojekt. Das Integrationsprojekt sei ein Angebot für werdende Eltern und Eltern von Babys und Kleinkindern mit Migrationshintergrund. Sogenannte zweisprachige Lotsinnen könnten bei Bedarf als Übersetzungshelfer angefordert werden.

Probleme, denen die Helfer begegnen, kamen auch zur Sprache. So informierte Helfer Wolfgang Olek über missliche Vorfälle in der Gemeinschaftsunterkunft, die hauptsächlich auf einen Randalierer zurückgingen. Nach einer Messerattacke in der Nacht vom 1. auf 2. Februar hatte es einen Polizeieinsatz gegeben. Ein weiterer Vorfall ohne Einschalten der Polizei sei drei Wochen später erfolgt. Olek berichtete von verängstigten Frauen und Kindern, die sich nächtens nicht mehr auf die Toilette trauten. Außerdem würden Asylbewerber, die durch den Helferkreis eine Arbeit gefunden haben, massiv im Schlaf gestört. Dementsprechend habe es bereits negative Rückmeldungen von Arbeitgebern bezüglich übermüdeter Arbeitnehmer gegeben. Olik verlas einen Brief an das Amt für Migration und Integration. Darin wird neben nächtlicher Kontrolle gefordert, die störende Person in eine der Unterkünfte zu verlegen, wo es regelmäßige Kontrollen gibt. Außerdem wünscht sich der Helferkreis ein Gespräch mit Vertretern des Amtes und den zuständigen Betreuern der GU. Die Migrationsbeauftragte betonte, für die Gemeinschaftsunterkünfte sei allein das Landratsamt zuständig. Zu den von den Ehrenamtlern angesprochenen Missstände wie fehlende Haftpflichtversicherungen oder laufende Heizungen bei weit geöffneten Fenstern in der AU unterstrich Merdovic : "Aufklärung findet statt auch mit Übersetzern." In jedem Beratungsgespräch werde darauf hingewiesen.

Aktuelle Zahlen