Salem Gemeinderat debattiert über Radwegekonzept

Die Radwege rund um Salem sind marode. Um das Fahrradfahren sicherer und attraktiver zu machen investiert die Verwaltung bis 2020 rund 1 Million Euro. Erste Bauarbeiten sind noch dieses Jahr geplant.

Salem – Das Fahrradfahren soll in der Gemeinde Salem und ihren elf Teilorten sicherer und attraktiver werden. Deshalb beauftragte die Verwaltung vor rund zweieinhalb Jahren ein Fachbüro mit der Erstellung eines Radwegekonzepts. Dieses Konzept soll jetzt nach und nach umgesetzt werden. Die geplanten Maßnahmen belaufen sich bis 2020 auf rund 1 Million Euro.

In der Gemeinderatssitzung stellte Patrick Hummel vom Bauamt am Dienstagabend den Maßnahmenkatalog vor. Einige Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, sagte Bürgermeister Manfred Härle. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Anbringung von Markierungen, die der Sicherheit der Radler dienen. So ist eine punktuelle Fahrbahnerneuerung des Radwegs geplant, der vom Affenberg nach Daisendorf führt. Außerdem soll der Radweg vom Campinghof nach Altenbeuren nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erneuert werden. Letzterer soll Härles Ausführungen zufolge allerdings nicht asphaltiert werden, sondern als Feldweg erhalten bleiben.

Für 2018 sind drei Maßnahmen vorgesehen. Mit 108 000 Euro ist die Sanierung des Radwegs von Grasbeuren nach Ahausen der teuerste Posten. Hier muss mit der Umweltbehörde noch geklärt werden, ob eine Asphaltdecke aufgebracht oder lediglich die vorhandene wassergebundene Decke saniert wird. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter der Vorgehensweise mit der Radwegverbindung in der Straße Im Winkel in Mimmenhausen. Hier laufen momentan Überlegungen, die Straße baldmöglichst von Grund auf zu sanieren oder den schlechten Zustand des Belags zunächst provisorisch durch das Auftragen eines Dünnschichtbelags zu beheben.

Außerdem ist für 2018 die Asphaltierung der Strecke vom Schloss Salem nach Mimmenhausen ins Auge gefasst. Hier müssen allerdings noch Verhandlungen mit der Markgräflich-Badischen Verwaltung geführt werden, die Eigentümerin dieses Weges ist.

Nach jetzigem Stand schlägt der Neubau einer Radverkehrsanlage und einer Querungshilfe in der Schlossseeallee in Mimmenhausen mit 234 000 Euro zu Buche. Diese beiden Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Realisierung der Neuen Mitte stehen, sind für 2019/2020 geplant.

Unter den geplanten Maßnahmen in den Folgejahren finden sich außerdem die Verbindung zwischen Campingplatz und Landesstraße 205 entlang der Deggenhauser Aach, die Nebenstrecke nach Lellwangen, der Weg zwischen Mimmenhausen und Buggensegel und der Schwarze Graben zwischen Stefansfeld und Frickingen. Bei diesen Maßnahmen müssen zum Teil ebenfalls erst Vereinbarungen mit der Markgräflich-Badischen Verwaltung getroffen werden.

Entlang von Kreisstraßen, wo der Landkreis als Bauträger gefragt ist, sieht das Konzept neue Radwege zwischen Neufrach und Buggensegel, Neufrach und Weildorf sowie Beuren und Altenbeuren vor. Gemeinderat Ulrich König (FDP) vermisste in der Ratssitzung einen Radweg von Grasbeuren nach Mimmenhausen. Bürgermeister Härle versprach, noch einmal beim Landratsamt vorstellig zu werden. Der Rickenbacher Ortsreferent Walter Waggershauser mahnte zudem an, dass auch der Radweg von Rickenbach zum Schloss dringend saniert werden müsste.

Wer zahlt die Sanierung?

Für Radwegmaßnahmen sind innerorts und in der freien Landschaft die Kommunen zuständig. Die Gemeinden müssen auch selbstständig für die Kosten der Bauarbeiten aufkommen. Um diese Aufwendungen zu reduzieren, strebt die Gemeinde Salem die Aufnahme in das Landesförderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsanlagen an.

Für Radwege, die entlang von Kreisstraßen führen, ist der Kreis zuständig. Er bestimmt, welche Kreisstraßen von einem Radweg begleitet werden. Dies hängt zum einen vom jeweiligen Verkehrsaufkommen ab, natürlich spielt aber auch die Finanzsituation eine Rolle.

Der Bodenseekreis richtet sich nach einer Prioritätenliste. Beim Radwegebau entlang von Kreisstraßen teilen sich Land, Kreis und Kommunen die Kosten. 50 Prozent trägt das Land, jeweils 25 Prozent gehen zu Lasten des Kreises und der Kommune.