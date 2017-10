Salem Gemeinde schafft noch mehr Platz für Gewerbe

Der Gemeinderat von Salem hat der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein weiteres Gewerbegebiet zugestimmt. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der Grünen offenen Liste. Sie hatte einen Kriterienkatalog zur Vergabe von Gewerbeflächen gefordert, um einem verantwortungsvollen Flächenverbrauch Vorschub zu leisten.

Salem (as) Der anhaltende Bedarf an neuen Gewerbeflächen und der Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen, der mit der Ausweisung neuer Bauplätze verbunden ist, wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderats diskutiert. Dies stand im Zusammenhang mit einer Erweiterung des Neufracher Gewerbegebiets Ost. Die Grüne offene Liste (GOL) hatte den Antrag gestellt, vor der Aufstellung des Bebauungsplans Ost IV einen Kriterienkatalog sowie eine Zeitschiene für die Vergabe von Gewerbeflächen zu erarbeiten. Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Die Aufstellung des Bebauungsplans hingegen fand eine mehrheitliche Zustimmung.

Ende vergangenen Jahres hatte die Gemeinde im Gewerbegebiet Neufrach Ost im Anschluss an die bestehende Bebauung eine weitere Fläche von zehn Hektar erworben. Davon sollen jetzt vier Hektar für einen weiteren Abschnitt überplant werden. Im bereits erschlossenen Teil des Gewerbegebiets sind nur noch drei Grundstücke verfügbar, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Marc Dürrhammer berichtete.

Die vom Überlinger Städteplaner Helmut Hornstein vorgestellte Planung für den Abschnitt IV lässt eine gewisse Flexibilität beim Zuschnitt der Grundstücksgrößen zu. 80 Prozent der Grundstücksflächen dürfen überbaut werden. Entlang der Deggenhauser Aach ist ein Grünzug vorgesehen. Außerdem soll eine Gruppe mit alten Obsthochstämmen erhalten bleiben. Die Planung entspricht dem geltenden Flächennutzungsplan und auch dem Regionalplan, wie Hornstein erklärte. Der Eingriff in Fauna und Flora sei relativ gering, weil es sich um eine Ackerfläche handle.

Der Antrag der GoL zielte nicht auf die Verhinderung dieser Erweiterung ab, sondern auf eine behutsame Vergabe der Grundstücke. "Wenn uns das nicht vermehrbare Gut Boden etwas wert ist, dann müssen wir uns auch dazu bekennen und uns einem verbindlichen Instrument zum verantwortungsvollen Flächenverbrauch unterwerfen", begründete Gemeinderätin Ulrike Lenski die GOL-Forderung nach einem Kriterienkatalog und einer Zeitschiene für die Grundstücksvergabe. Ursula Hefler (FWV) hielt nicht viel von diesem Instrument. "Wir würden uns nur selbst gängeln", meinte sie. Ihr Fraktionskollege Herbert Sorg pflichtete bei: "Mir ist es lieber, wir halten es wie bisher und entscheiden von Fall zu Fall."

Ulrich König (FDP) sagte, er könne die Gedankengänge und Sorgen der GOL durchaus nachvollziehen. Man müsse aber auch die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen und den Bedarf des Gewerbes in Betracht ziehen. Außerdem meinte König, dass die Gemeinde Salem in den vergangenen Jahrzehnten sehr sorgsam mit der Ausweisung von Gewerbeflächen umgegangen sei. Ähnlich argumentierte Bürgermeister Manfred Härle. Er hielt es für eine zentrale Aufgabe einer Kommune, die Voraussetzungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu schaffen. In dieser Hinsicht sei die Gemeinde Salem in den zurückliegenden Jahren ein gutes Stück vorangekommen. Außerdem verwies Härle darauf, dass sich im Gewerbegebiet Ost zu etwa 90 Prozent ortsansässige Betriebe angesiedelt hätten. Härle sagte: "Wir können unsere eigenen Betriebe doch nicht im Regen stehen lassen, wenn sie expandieren wollen, und erwarten, dass andere Kommunen Flächen für sie bereitstellen. " Im einen oder anderen Fall, wo die Betriebe noch in den Ortsettern säßen, ergäben sich durch die Verlagerung ins Gewerbegebiet in den Orten auch Perspektiven für den Wohnungsbau, sodass auf diesem Gebiet die Ausbreitung in die Fläche reduziert werden könne.

Nach dem mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats wird der Bebauungsplanentwurf nun in die frühzeitige Anhörung der Behörden und Öffentlichkeit gehen.

Aus dem GOL-Antrag

Die Grüne offene Liste forderte (GOL) einen Kriterienkatalog sowie eine Zeitschiene für die Vergabe von Gewerbeflächen, um den Flächenverbrauch zu verlangsamen. In ihrem Antrag heißt es: "Im Jahr 2013 wurde mit der Gewerbegebietserweiterung Neufrach Ost begonnen. Der Abschnitt Ost I und Ost II umfasst 4,8 Hektar. Die Erweiterung Ost III wurde 2014 verabschiedet und umfasste 3,2 Hektar. Mit der nun anstehenden Erweiterung von 4,03 Hektar würden wir in nur vier Jahren zwölf Hektar entwickeln. Das bedeutet, die Gemeinde Salem hat, nur von der Gewerbegebietserweiterung Neufrach Ost I bis IV, in den letzten vier Jahren einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von drei Hektar Gewerbefläche." Weiter wird in dem Antrag darauf hingewiesen, dass die gewerblich bebaute Fläche in Salem im Zeitraum 2004 bis 2014 um 50 Prozent zugenommen hat. Dies sei der absolute Spitzenwert im Bodenseekreis.