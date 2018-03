Salem Gemeinde muss Neuvergabe der Schulverpflegung europaweit ausschreiben

An der Fritz-Baur-Grundschule steht die Neuvergabe der Schulverpflegung an. Bei der Auswahl eines Essenslieferanten sind den Kommunen aufgrund der Vergabeordnung jedoch weitgehend die Hände gebunden. Das Catering muss öffentlich ausgeschrieben werden.

Salem – Ein qualitativ hochwertiges Schulessen liegt den Salemer Gemeinderäten am Herzen. Das wurde in ihrer jüngsten Sitzung überdeutlich, als es um die anstehende Neuvergabe der Schulverpflegung am Bildungszentrum und an der Fritz-Baur-Grundschule ging. Bei der Auswahl eines Essenslieferanten sind den Kommunen aufgrund der Vergabeordnung jedoch weitgehend die Hände gebunden. Das Catering muss öffentlich ausgeschrieben werden. Und weil sich der Vertragswert über die gesamte Laufzeit gesehen auf über 211 000 Euro summiert, muss sogar eine europaweite Ausschreibung vorgenommen werden. Dieses Verfahren ist derart kompliziert, dass die Gemeinde ein Fachbüro mit der Formulierung des Ausschreibungstexts beauftragt hatte. Den legte Sabine Chilla, Fachberaterin für Kita- und Schulverpflegung, nun vor und erläuterte die Zielsetzungen.

An oberster Stelle der im Ausschreibungstext formulierten Zielsetzungen stehe eine gesunde Ernährung, erklärte Sabine Chilla. An nächster Stelle stehe der Preis. Der müsse sich in einem Rahmen bewegen, der auch für Familien, die finanziell nicht so gut aufgestellt seien, tragbar sein. Und als wichtig habe sie auch erachtet, dass das Unternehmen ein internetbasiertes Abrechnungssystem vorhält, damit die Gemeindeverwaltung nicht damit belastet werde und nicht, wie sonst häufig der Fall, auf nicht bezahlter Essensgebühren sitzenbleibe.

Aber was heißt gesundes Essen, und was macht die Qualität aus? Diese Frage versuchte Sabine Chilla aus unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten. Die einen würden qualitativ gutes Essen unter die Prämisse stellen, dass Bio-Produkte verwendet würden, andere, dass frisch gekocht werde. Und wieder anderen komme es darauf an, dass regionale Produkte verwendet würden. Doch beim Punkt Regionalität setzt die Vergabeordnung kaum umgehbare Hürden. "Man darf keinen Umkreis festsetzen, in dem der Caterer seinen Sitz haben muss", betonte Sabine Chilla. Ebenso wenig könne man vorschreiben, dass er regionale Produkte verwenden müsse. Wenn man beispielsweise wolle, dass nur Bodenseeäpfel gereicht würden, dürfe man das nicht so explizit in der Ausschreibung formulieren, sondern müsse die Eigenschaften des Apfels so beschreiben, dass sie am Ende nur noch auf den Bodenseeapfel zuträfen.

Gerade die Regionalität sei vielen Gemeinderäten ein wichtiges Kriterium gewesen, erklärte Gemeinderätin Petra Karg (Grüne offene Liste). Dass die Vergabeordnung in dieser Beziehung mehr oder weniger ausschließende Parameter vorgebe, bedauerte sie. Sabine Chilla aber beruhigte. Die Caterer, sagte sie, seien darauf bedacht, um ihre Geschäftsbeziehungen langfristig aufrechtzuerhalten, die Wünsche der Kommunen so weit wie möglich zu erfüllen. So beziehe die Catering-Firma Apetito, die gegenwärtig das Bildungszentrum beliefert, für den von ihr betriebenen Schulkiosk Backwaren von der Mimmenhauser Bäckerei Straub und Äpfel aus Immenstaad.

In die Debatte um die Schulverpflegungsvergabe mischte sich auch die Frage, ob die Gemeinde das Ganze nicht in Eigenregie betreiben könnte, anstatt alles in Fremdregie zu übertragen. Von einem Versuch, die Schulverpflegung in Eigenregie zu betreiben, riet Sabine Chilla aber entschieden ab. Dazu sei eine Gemeindeverwaltung fachlich kaum in der Lage. So wenig wie ein Bauhof Straßen bauen könne. Außerdem würden in Salem entsprechende Zubereitungsküchen fehlen. Kommunen, die in der Anfangsphase des Schulessens auf Eigenregie gesetzt hätten, hätten mittlerweile wieder davon Abstand genommen, weil ihnen die Professionalität dafür fehle, sagte Sabine Chilla.

"Wir haben für die Ausschreibung aus guten Gründen professionellen Beistand an unsere Seite geholt", meinte Bürgermeister Manfred Härle am Ende der Debatte. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Stimmenenthaltungen wurde dem Ausschreibungstext zugestimmt.

Der Zeitplan

Die Zeit für die Neuvergabe der Schulverpflegung am Bildungszentrum und an der Fritz-Baur-Grundschule drängt. Die Verträge mit dem bisherigen Caterer laufen zum Schuljahrsende aus. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 muss der künftige Caterer feststehen. Die Ausschreibung erfolgt jetzt. Die Abgabefrist für Angebote endet am 26. April. Mitte Mai ist ein Probeessen mit Gemeinderäten, Lehrern und Schülern mit den infrage kommenden Bewerbern vorgesehen. Ende Juni soll durch den Gemeinderat die Vergabe erfolgen.