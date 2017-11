Salem Gemeinde Salem will 15 Millionen Euro investieren

Salems Kämmerer Michael Lissner legt im Gemeinderat den Entwurf für den Vermögenshaushalt vor. Der Löwenanteil der 15 Millionen geht auf das Konto "Neue Mitte".

Im kommenden Jahr will die Gemeinde gut 15 Millionen Euro in neue und bereits begonnene Projekte investieren. Diese Summe sieht der Entwurf für den Vermögenshaushalt 2018 vor, den Kämmerer Michael Lissner dem Gemeinderat vorlegte. Der Löwenanteil der 15 Millionen geht auf das Konto "Neue Mitte". Hierfür fallen im kommenden Jahr für die weiteren Realisierungsschritte im Vermögenshaushalt 5,3 Millionen Euro an. Sie gliedern sich auf in 300 000 Euro für die Erschließung des öffentlichen Bereichs, 2,3 Millionen für das neue Rathaus, 800 000 Euro für die darin vorgesehene Gemeindebücherei, 300 000 Euro für das Tourismusbüro und 1,6 Millionen Euro für die öffentliche Tiefgarage.

Eine Million Euro sind für den Um- und Erweiterungsbau an der Neufracher Hermann-Auer-Grundschule vorgesehen. Hier sollen die freien Raumkapazitäten für die Einrichtung von zwei Kindergartengruppen umgebaut werden, um den Bedarf an Kindergartenplätzen in Neufrach abdecken zu können. Einhergehend damit soll auch die Infrastruktur für die Schule verbessert werden. 500 0000 Euro sind für Sanierungsmaßnahmen am Bildungszentrum eingestellt. Hier geht es um einen Sonnenschutz an der Mensa und die Erneuerung des Sonnenschutzes am Erweiterungsbau.

In der Prioritätenliste, die Grundlage für die Aufstellung der Vermögenshaushalte ist, ist als neues Projekt ein Neubau für den integrativen Kindergarten aufgeführt. Für Planungsaufwendungen sind im Vermögenshaushalt 2018 bereits 100 000 Euro eingeplant. Die Realisierung dieses Vorhabens, das für die Jahre 2020/21 vorgesehen ist, ist mit drei Millionen Euro beziffert. Der neue Kindergarten soll im geplanten Stefansfelder Neubaugebiet hinter der Firma Kugler errichtet werden. Dessen Erschließung soll im kommenden Jahr stattfinden. Wie Bürgermeister Manfred Härle in Bezug auf den Neubau eines Kindergartens in Stefansfeld erklärte, sollte man sich dann überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, dann den Kindergarten Stefansfeld und den Kindergarten Weildorf zusammenzulegen, weil dann beide räumlich nur unwesentlich voneinander getrennt wären.

Der Ausbau und die Umgestaltung der Markdorfer Straße steht mit einer Million Euro, soweit es den Anteil der Gemeinde betrifft, erneut im Vermögenshaushalt. Eigentlich war die Umsetzung dieser Maßnahme schon für dieses Jahr geplant. "Dieser Zeitplan ist aber an der Aufteilung der Kosten unter den Baulastenträgern gescheitert", erklärte der Kämmerer. Schritt für Schritt will die Gemeinde auch die Buswartehäuschen erneuern. "Sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard", sagte Bürgermeister Härle. Für das kommende und die folgenden Jahre sind in der Prioritätenliste jeweils 100 000 Euro ausgewiesen.

Ein gehöriger Batzen fällt im kommenden Jahr für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr an. Diese Aufwendungen summieren sich auf 860 000 Euro. Davon entfallen allerdings 380 000 Euro auf eine Verpflichtungsermächtigung zur Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs mit 4000 Litern Wasserinhalt. Das heißt, dass das Fahrzeug 2018 bestellt werden kann, die Rechnung aber erst 2019 anfällt. Außerdem ist für ein Rüstfahrzeug, das gemeinsam mit dem Landkreis angeschafft wird, eine Beteiligung vom Kreis zu erwarten.

Mit der Errichtung eines zentralen Lagergebäudes will die Gemeinde auch den Vereinen bei ihren bisweiligen Nöten zur Unterbringung ihrer Gerätschaften unter die Arme greifen. 150 000 Euro sind dafür im Vermögenshaushalt, ebenfalls als Verpflichtungsermächtigung, ausgewiesen. Für Standort und Ausgestaltung gibt es noch keine Überlegungen. Das soll demnächst in einer Vereinsbesprechung geklärt werden, so Bürgermeister Manfred Härle.