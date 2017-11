Salem Gemeinde Salem erhält für Flüchtlingsuterbringung mehr Geld vom Land

Volumina des Verwaltungshaushalts leicht nach oben korrigiert. Auch Investitionshaushalt fällt etwas höher aus.

Nachdem den Kommunen aus dem Stuttgarter Finanzministerium detailliertere Zahlen zum Finanzausgleich zugegangen sind, legte der Salemer Kämmerer Michael Lissner dem Gemeinderat in dessen vergangener Sitzung einen leicht nach oben korrigierten Verwaltungshaushaltsentwurf vor. Dessen Volumen beträgt demnach 29,4 Millionen Euro. Das sind 50 000 Euro mehr, als in dem vor zwei Wochen vorgelegten Entwurf vorgesehen waren. Wie Lissner darlegte, will das Land den Kommunen höhere Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung gewähren. Für die Gemeinde Salem bedeutet dies ein Mehrbetrag von rund 35 000 Euro. Im ersten Entwurf waren Erstattungen in Höhe von 25 000 Euro eingeplant, jetzt sind es 60 000 Euro.

Auch das Volumen des Vermögenshaushalts wurde nach oben korrigiert. Es beläuft sich jetzt auf 15,75 Millionen Euro. Das sind 250 000 Euro mehr als im ersten Entwurf. Die zusätzlichen Mittel wurden für einen Radweg in Grasbeuren, für die Neumöblierung des Clubheims am Schlossseestadion und für die Aufkiesung des Wiesenparkplatzes gegenüber dem Bildungszentrum bereit gestellt. Wie Bürgermeister Manfred Härle erklärte, sei es dringend erforderlich, dass dieser Parkplatz wegen der Bauarbeiten in der Neuen Mitte wetterunabhängig benutzbar gemacht werde.