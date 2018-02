Salem Fünf Jahre Gemeinschaftsschule: Salemer präsentieren Schülerfirma in Stuttgart

Bei einem Festakt zu fünf Jahren Gemeinschaftsschule konnte sich jetzt eine Salemer Delegation präsentieren. Das pädagogische Konzept mit Schülerfirma und Ähnlichem begeisterte die Politiker.

Die Grüne Landtagsfraktion hat mit mehr als 450 Gästen das fünfjährige Bestehen der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg gefeiert. Acht Schulen durften stellvertretend die Kernelemente ihrer Pädagogik veranschaulichen. Die Gemeinschaftsschule Salem war eine der ausgewählten Schulen. Schülerinnen und Lehrer haben den Vertretern aus Politik und Wirtschaft vor Ort Einblicke in ihren Lernalltag ermöglicht, teilt Birgit Zauner, Elternbeiratsvorsitzende an der Gemeinschaftsschule Salem, in einem Pressetext mit. Zielkontrolle im Lerntagebuch, positive Verstärkung durch Durchstarter-Ausweis und Würfelchallenge, Tablet-Unterricht sowie die stufenweise Berufs- und Studienorientierung wurden in Stuttgart vorgestellt.

Ein Blickfang sei die inklusive Schülerfirma "Vogelnest" gewesen, die das gleichnamige "Café Vogelnest" im Bildungszentrum betreibt. Schüler der Unterstufe bekommen dort eine erste, reale Vorstellung von der Arbeitswelt und erwirtschaften Geld für die Firma und den Schulförderverein, der zum Herbst 2016 einen Starthilfe-Kredit gewährt hatte. In der Schülerfirma arbeiten Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf. Jeder "Vogelnest"-Mitarbeiter unterschreibt einen Arbeitsvertrag und verpflichtet sich für feste Arbeitszeiten. Sonderpädagoge Martin Herzer sagt: „Im 'Café Vogelnest' findet ganzheitliches Lernen außerhalb des Unterrichts statt und die Mitarbeiter üben dabei ganz nebenbei die von der Arbeitswelt geforderten Soft Skills, wie Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Sauberkeit und freundliches Auftreten.

" Herzer zufolge entscheiden, planen und kalkulieren die jungen Mitarbeiter alles gemeinsam: "Viele tolle Ideen der Mitarbeiter können wir so schnell gar nicht umsetzen.“ Pädagoge und Mentor Gregor Stübner-Drach ergänzt: „Es ist schön, dass die Kinder sich mit weiteren Talenten erleben können.“ Herzer und Stübner-Drach sind die Initiatoren des Projekts "Gemeinsam für das Leben lernen", zu dem die Schülerfirma gehört.

Beim Festakt in Stuttgart nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch mit den Schülern und Lehrern der acht verschiedenen Schulen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras war laut der Pressemitteilung sehr am Salemer Stand interessiert, an dem unter anderem die Schülerfirma präsentiert wurde. „Sie wollte ganz genau wissen, was wir verkaufen und was wir mit den Einnahmen machen“, sagt Achtklässlerin Shannon Paul. „Wir haben ihr eine 'Café Vogelnest'-Tasse als Erinnerung geschenkt.“ Miriam Marzinzick haben die Gespräche mit den Besuchern am Stand gut gefallen. Insgesamt hätten sich die vielen Politiker aber eher wenig ausgekannt, sagt die Schülerin und weiter: „Spannender war es für mich, mit den anderen Gemeinschaftsschülern zu reden.“ Im offiziellen Redeteil der Feier war für die Schülerinnen nicht viel Neues dabei. "Dass sie neben den klassischen Unterrichtseinheiten auch oft selbstständig und in gemischten Gruppen miteinander lernen, sich gegenseitig abfragen und den Stoff erklären, ist für sie alltäglich und keine erwähnenswerte Besonderheit", schreibt Elternbeiratsvorsitzende Birgit Zauner. Ihnen stelle sich die Frage, warum Gymnasiasten nicht mit Kindern mit dem Ziel Hauptabschluss gemeinsam in die Schule gehen sollten, gar nicht mehr.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) versicherte den Festgästen in ihrem Grußwort ihr „klares Bekenntnis zum pädagogischen Konzept, so wie es jetzt vorliegt“. Um die Zukunft der Gemeinschaftsschule mache sie sich keine Sorgen. Die Schule in Salem hat vergangenes Jahr im bundesweiten Wettbewerb "Starke Schule" den fünften Platz erreicht. Ausgezeichnet wurden Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen.

Fünf Jahre nach ihrem Start sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Gemeinschaftsschule als Pionier auf vielen Gebieten. „Gemeinschaftsschulen sind leistungsstarke Schulen“, wird der Grünen-Politiker in dem Pressetext zitiert. „Dabei bin ich immer wieder erstaunt, wie positiv sich diese Schulen in so kurzer Zeit entwickelt haben.“ Sie seien Vorreiter bei Themen wie digitalem Lernen, der Integration oder der Inklusion, wo behinderte und nicht-behinderte Kinder zusammen lernten.

Kretschmann berichtete bei der Podiumsdiskussion aus seiner eigenen Erfahrung als Lehrer: „Wenn man jemand anderem etwas erklären will, dann muss man seine Gedanken konzentrieren. Oft merkt man dann beim Erklären selbst: Jetzt hast du nur geschwätzt und es gar nicht begriffen.“ Kooperative Lernformen seien ein Konzept, das die Schwachen und die Starken stärke. Die Kritiker rief er dazu auf, aus Vorurteilen Urteile zu bilden, und die konzentrierte Lernatmosphäre in den Lernateliers mal selbst zu erleben. Diesem Aufruf schließt sich die Salemer Schulleiterin Bettina Schappeler an und lädt Interessierte zum Informationsabend am Donnerstag, 8. März, 18 Uhr, und zum Tag der offenen Tür am Samstag, 17. März, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr, ein.