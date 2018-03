vor 5 Stunden dpa Salem Frühlingsboten: Erste Störche zurück im Südwesten

Streit um den Nistplatz und Paarungsversuche: Die ersten Störche sind in den Südwesten zurückkehrt. Allein im Tierpark Affenberg Salem sind inzwischen fast 30 Horste besetzt, wie Parkleiter Roland Hilgarnter am Dienstag in Salem sagte.