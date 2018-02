Salem Frauenfrühstück: Stärkung für Körper und Seele

Das Frauenfrühstück im Evangelischen Gemeindezentrum erfreut sich großer Beliebtheit. Der Vortrag von Thomas Schröter über die positive Wirkung von Musik kommt bei den rund 80 Frauen gut an.

Der evangelische Gemeindesaal platzte wieder einmal aus allen Nähten: 80 Frauen ließen es sich auch diesmal nicht nehmen, beim ersten ökumenischen Frauenfrühstück des Jahres dabei zu sein. Die im Frühjahr und Herbst stattfindende Veranstaltung kombiniert angeregte Tischgespräche mit einem informativen Vortrag. Ein fünfköpfiges Blockflötenensemble stimmte auf das Frühstück und das daran anschließende Referat "Musik als Trost in schwierigen Zeiten" des Sozialpädagogen Thomas Schröter ein. Viele Frauen waren mit ihrer besten Freundin gekommen und erfreuten sich an den liebevoll hergerichteten Speisen, ohne selbst in der Küche stehen zu müssen. "Die Zöpfe werden von unserem Team gebacken, Brot und Brötchen stiftet die Landbäckerei Baader aus Frickingen", sagt Ursula Hefler, die dem zehnköpfigen Organisationsteam vorsteht. "Die Vorbereitungen fürs Frühstück beginnen immer schon acht Wochen zuvor mit der Planung. Jeder Gast bekommt ein kleines Tellergeschenk, das zum Thema passt und von uns vorab gebastelt wird."

Nach dem reichhaltigen Frühstück nahm sich Schröter, der in der Sokrates-Klinik im schweizerischen Güttingen als Musiktherapeut arbeitet und bereits zum vierten Mal beim Frauenfrühstück referierte, des Themas Musik in all seinen Facetten an. "Musik bewegt und entspannt, Musik weckt Sehnsüchte und löst Traurigkeit aus, Musik motiviert und macht zuweilen auch aggressiv", so Schröter. "Sie fängt da an, wo die Sprache aufhört." Der Sozialpädagoge verglich das Singen mit einem Medikament: "Man ist vollkommen beschäftigt beim Singen, da ist kein Platz für Ängste. Dieses Musikament ist ein wirksames Heilmittel für emotionalen und körperlichen Schmerz." Und so sangen auch die Frauen im Gemeindesaal immer wieder begeistert mit, wenn Schröter ein Lied anstimmte.

In seinem Vortrag ließ der Sozialpädagoge Stationen seines eigenen Lebens Revue passieren. Er erzählte von seinem musikalischen Elternhaus und der Zeit, als er im Chor der Limburger Domsingknaben sang. "Nichts bringt unseren Körper so sehr in Bewegung wie die Musik."

Das nächste Frauenfrühstück der Evangelischen Kirchengemeinde findet in Kooperation mit dem Kulturforum Salem am 17. November 2018 im Gemeindehaus statt.



