Salem Flüchtling aus Eritrea verantwortet bei Peter Krause in Salem den Fuhrpark

Der Unternehmer lobt die Qualität seines Mitarbeiters und will auch andere Mittelständler dazu ermutigen, Flüchtlinge anzustellen.

Peter Krause hat sich ein florierendes Gabelstapler-Unternehmen in Salem aufgebaut. Er würde mit seinem Unternehmen gerne weiter wachsen. Schon vor zwei Jahren kam er auf den Gedanken, Flüchtlingen zum Nutzen beider Seiten eine Chance zu geben. Doch damals schien dieses Vorhaben ein Ding der Unmöglichkeit. "Wir haben mit den Behörden mehr Probleme gehabt als Lösungen und Hilfestellung erhalten", erinnert sich der Unternehmer heute. So wundert es nicht, das Krause an dieser Stelle "nicht wieder eine Baustelle aufmachen" wollte, wie es nennt. Letzten Sommer kamen Nachbarn seiner Eltern auf ihn zu. Sie setzten sich für Zerit Estafamus aus Eritrea ein und waren auf der Suche nach einer Arbeitsstelle für den Flüchtling. Krause wollte es noch einmal mit Estafamus versuchen. Diesmal waren die Erfahrungen völlig andere.

"Diesmal bekamen wir von den Behörden Hilfe", sagt er positiv überrascht. Doch wichtiger als die behördliche Unterstützung ist ihm, dass er einen Mitarbeiter gefunden hat. "Einwandfrei", sagt er, wenn er um eine Beurteilung gefragt wird. "Wir sind sehr zufrieden. Zerit ist zuverlässig und pünktlich. Er war keinen Tag krank, seit er bei uns ist", fügt Krause hinzu. Auch wenn Estafamus immer noch nur gebrochen Deutsch spricht, im Unternehmen ist er anerkannt. Krause übernahm in nach den üblichen sechs Monaten Probezeit. "Auch seine neuen Kollegen haben ihn geholfen sich hier einzufinden", berichtet Krause. Nicht nur die betrieblichen Leistungen Estafamus' erfreuen Krause. Denn der Eritreer nimmt auch an den außerbetrieblichen Freizeitaktivitäten teil. Krause möchte auch andere Mittelständler ermutigen, Flüchtlinge zu beschäftigen.

Weshalb Zerit Estafamus aus seiner Heimat geflohen ist? Seit Jahren berichten Menschenrechtsorganisationen über die Menschenrechtsverletzungen in Eritrea. Zum Militärdienst werden Männer und Frauen gezwungen, und auch Minderjährige können sich dem sogenannten "Nationaldienst" nicht entziehen. Erst einmal eingezogen, wird die Dienstdauer willkürlich verlängert. Zwangsarbeit ist an der Tagesordnung. Zerit Estafamus steckte mitten im eritreischen Zwangsdienst, er war mit 18 Jahren eingezogen worden. Nachdem er als Fahnenflüchtling ein Jahr in Haft verbracht hatte, entschloss er sich 2013 zur Flucht. Mit dem Ziel Europa ging er weg seiner Heimatstadt Asmale nach Äthiopien. Über den Sudan und Libyen erreichte er Italien. In Deutschland kam er am 1. Mai 2014 an. Zunächst strandete er in Gießen, über Karlsruhe und Mannheim kam er nach Überlingen und Bermatingen. Aktuell lebt er in Oberuhldingen.

Estafamus machte das übliche Integrationsprogramm für Flüchtlinge durch, besuchte Deutschkurse, suchte Arbeit. Zwei Jahre arbeitete er als Erntehelfer. Seine Kollegen kamen aus Rumänien. Ein Grund, warum Estafamus seine Deutschkenntnisse nicht verbessern konnte und heute nur gebrochen Deutsch spricht. Seine Betreuer setzten sich für den 32-jährigen Eritreer ein, klapperten Bekannte nach einer Arbeitsstelle für ihn ab, bis sie bei Peter Krause fündig wurden.

Inzwischen hat Krause Estafamus den Fuhrpark übertragen. Er ist für die Instandhaltung, Aufbereitung und Bereitstellung der Mietfahrzeuge verantwortlich. Nur den Staplerschein für Gabelstapler und Hebebühnen hat er noch nicht. Die Praxis kann er nachweisen, nur die schriftliche Prüfung konnte er nicht ablegen, denn sein Deutsch reicht dafür – noch – nicht.

Estafamus würde gerne seine Familie nachholen. Seine Frau Shwit musste er zurücklassen. Sie wollte ihm später folgen, wurde aber an der Grenze zweimal festgehalten. Aktuell lebt sie mit dem gemeinsamen Kind Awet bei Estafamus' Familie. Wenn man Estafamus nach einem Wunsch fragt, dann sagt er: "Mein Kind ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, ich habe ihn noch nie gesehen."