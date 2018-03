Salem Feuerwehr Salem: Jochen Fuchs folgt auf Timo Keirath als Kommandant

Der neue Kommandant setzt sich bei der Wahl knapp durch und freut sich nun auf seine Aufgabe.

Salem (as) Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr war geprägt von der Wahl eines neuen Kommandanten. Aus beruflichen Gründen kandidierte Timo Keirath, der dieses Amt fünf Jahre innehatte, nicht für eine weitere Amtsperiode. Sein Nachfolger wird Jochen Fuchs. Beworben hatte sich auch Norbert Walser. Er ist in geheimer Wahl knapp unterlegen. Auf Jochen Fuchs entfielen 53 Stimmen, auf Norbert Walser 44. "Wir hatten hier zwei Hochkaräter im Rennen, die das Feuerwehrwesen von der Pieke auf kennengelernt haben", sagte Bürgermeister Manfred Härle nach dem Verkünden des Wahlergebnisses. Und Kreisbrandmeister Henning Nöh erklärte mit Blick auf manch andere Feuerwehr: "Feuerwehrkommandanten wachsen heute nicht mehr auf den Bäumen."

Jochen Fuchs ist 1995 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Er hat etliche Sonderlehrgänge absolviert, zuletzt den Zugführerlehrgang. Deshalb konnte ihn Härle direkt nach der Wahl auch zum Oberbrandmeister befördern. "Die Feuerwehr ist ein riesengroßes Hobby von mir", erklärte Jochen Fuchs bei seiner Vorstellung. Dies habe ihn auch dazu bewogen, als Kommandant die Verantwortung für die Wehr zu übernehmen.

Timo Keirath wurde von seinen Kameraden mit stehendem Applaus bedacht. "Er hat während seiner fünfjährigen Amtszeit Spuren hinterlassen", betonte Bürgermeister Härle. Beispielhaft erinnerte er an den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Beuren und an das Fahrzeugbeschaffungskonzept, das Timo Keirath ausgearbeitet hat, um der Gemeinde ein langfristig angelegtes Planungsinstrument an die Hand zu geben. Timo Keirath habe sich durch seine Verlässlichkeit ausgezeichnet. Er sei ein hartnäckiger, aber fairer Verhandlungspartner gewesen. Bewegt verabschiedete sich Timo Keirath. Er hat seit einiger Zeit seinen beruflichen Mittelpunkt in der Schweiz. "Deshalb kann ich die Aufgaben eines Kommandanten nicht mehr so wahrnehmen, wie ich mir das vorstelle", begründete er seinen Rückzug.