Salem Fanfarenzug Salem steckt schon mitten in der Fasnet

Der Fanfarenzug Salem hält traditionell eine durch und durch närrische Hauptversammlung ab. Nun war es wieder soweit: Trophäen wurden vergeben und so manche interne bis weltpolitische Anekdote wurde aufs Korn genommen.

Bei der Hauptversammlung des Fanfarenzugs Salem wird das Notwendige mit dem Närrischen verbunden. So ist es üblich, dass Gäste und Mitglieder bereits verkleidet erscheinen, oder sich spätestens nach dem offiziellen Teil umziehen, teilt Schriftführer Bernhard Härle mit. Der offizielle Teil konnte diesmal kurz gehalten werden, da keine Vorstandswahlen anstanden.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Erich Müller, einer Gedenkminute, dem Bericht des Kassierers Christoph Maier und der Entlastung des Vorstands wurde in einem musikalischen Festakt schon der Narrenbaum gestellt. Weitere Programmpunkte, wie der Bericht des Schriftführers, Ehrungen sowie Wünsche und Anträge, wurden in die Fasnet übernommen. Schriftführer Bernhard Härle blickte in seinem Vortrag auf ein bewegtes Vereinsjahr 2017 zurück, in dem der Verein, neben vielen musikalischen Auftritten, als Mitveranstalter der Deutschen Schafschurmeisterschaften fungiert hatte, aber auch durch einen Todesfall schwer gebeutelt worden war.

Die sogenannten illegalen Mitglieder Gerhard Haas, Hans-Joachim Schürer und Hermann Schick wurden vom Vorsitzenden Erich Müller für ihre langjährige Unterstützung geehrt. Der musikalische Leiter Edgar Müller nahm die Ehrung der fleißigsten Probenbesucher Bernd Riegger, Thilo Heimberger und Axel Krieger vor. Darüber hinaus belohnte er das Seniormitglied Franz Busson mit dem Mann-des-Jahres-Preis, der seit 30 Jahren für besondere Verdienste vergeben wird. Auch die von Edgar Müller kreierte und erstmals zu vergebende Trophäe Vollpfosten-des-Jahres konnte an den Mann gebracht werden.

Sie ist für denjenigen gedacht, dem die größte Peinlichkeit passiert ist. Preisträger ist Bernd Riegger. Er hatte sich die Finger beim Trommeln dermaßen verrenkt, dass er für die Fasnet 2017 ausgefallen war, erklärte Erich Müller auf Nachfrage. Zu betrachten sei die Auszeichnung mit einem Augenzwinkern. So nahm die närrische Hauptversammlung denn ihren Lauf, unter anderem waren Alter-Egos von Queen Elizabeth, Christoph Columbus, Donald Trump, Paul Stanley, Andreas Gabalier und des Haribo-Goldbären zu Gast. Sie nahmen manche interne bis weltpolitische Anekdote aufs Korn.