Salem FC Rot-Weiß Salem hofft auf weiters Spielfeld

Beim FC Rot-Weiß Salem steht nach wie vor die Konzentration des gesamten Spielbetriebs auf den Bereich am Schlossseestadion ganz oben auf der Agenda. Dies soll durch die Anlegung eines weiteren Spielfeldes ermöglicht werden. "Wir sind diesbezüglich in guten Gesprächen mit der Gemeinde", erklärte RWS-Vorsitzender Jörg Allgaier in der Mitgliederversammlung. Thomas Notheis wurde an dem Abend zum Ehrenmitglied ernannt.

Bislang verteilen sich Training und Spielbetrieb auf die Plätze im Schlossseestadion, auf den Sportplatz in Neufrach und auf den Sportplatz "Biegenöschle" in Mimmenhausen. Diese Zersplitterung sei einem gemeinsamen Clubleben nicht zuträglich, meinte Spielausschussvorsitzender Henning Bröski. So bestehe zur dritten Herrenmannschaft beispielsweise nur ganz wenig Begegnungskontakt, bedauerte er. Bürgermeister Manfred Härle zeigte Verständnis für das Anliegen des Fußballclubs, das gesamte Clubleben auf einen Ort konzentrieren zu wollen. Bereits unter seinem Amtsvorgänger Peter Allgaier hat die Gemeinde ein Grundstück für die Anlegung eines weiteren Spielfeldes erworben. Dessen Lage auf der gegenüberliegenden Seite der am Schlossseestadion vorbeiführenden Landesstraße 205 ist allerdings nicht optimal. Hinzu kommt, wie Härle dem SÜDKURIER gegenüber erklärte, dass die geplante Nordspange, eine nordseitige Umfahrung von Neufrach, dann mit nur ganz geringem Abstand direkt an diesem Spielfeld vorbeiführen würde. Deshalb habe er nach Alternativen gesucht und dem FC Rot-Weiß Salem ein Grundstück vorgeschlagen, das zwischen der Tennisanlage und dem Anwesen Toprak liege und ebenfalls in Gemeindebesitz sei. Die Entfernung zum Schlossseestadion betrage nur knapp 200 Meter. "Diese Option käme unserem Anliegen durchaus entgegen", erklärte Jörg Allgaier auf Nachfrage des SÜDKURIER, nachdem im Verlauf der Mitgliederversammlung dieses Thema nicht detailliert erörtert worden war.

Bürgermeister Härle begrüßte auch die Bestrebungen des Rot-Weiß Salem und des FC Beuren-Weildorf, die Kooperation über die Jugendarbeit hinaus auf den Erwachsenenbereich auszuweiten. "Unser aller Ziel muss doch sein, in Salem eine schlagkräftige Fußballmannschaft zu haben", meinte Härle. Gegenwärtig kämpft Rot-Weiß Salem wiederum um den Verbleib in der Landesliga. "Aber wir wollen trotzdem auch weiterhin unserem Grundsatz treu bleiben, unsere Spieler aus der eigenen Jugend zu rekrutieren und keine Spieler einzukaufen", erklärte Jörg Allgaier.

Bei den anstehenden Neuwahlen bekam Jörg Allgaier einen neuen Stellvertreter. Denn Thomas Notheis stellte sich nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Er wurde von Jörg Allgaier zum Ehrenmitglied ernannt. "Denn er hat dem Verein über viele Jahre hinweg in vielen Funktionen gedient", sagte Allgaier. Thomas Notheis war Betreuer und Trainer verschiedener Jugendmannschaften, als stellvertretender Jugendleiter hat er die Jugendturniere ins Leben gerufen, von 2002 bis 2009 hat er als Vorsitzender den Rot-Weiß Salem geleitet, und im Jahr 2014 sei er, so Allgaier als stellvertretender Vorsitzender in die Bresche gesprungen, als sich der Rot-Weiß Salem in schwierigem Fahrwasser befunden habe. Zum Nachfolger von Thomas Notheis wurde Markus Krämer gewählt.

