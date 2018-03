Salem Es gibt bald wieder Bauplätze in Salem

Die Arbeiten am Baugebiet Stefansfeld Nord-Ost beginnen. Der Quadratmeterpreis soll zwischen 230 und 280 Euro liegen.

Mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Stefansfeld Nord-Ost wurde am gestrigen Montag begonnen. Das hatte Felix Boenigk von dem Stuttgarter Planungsbüro LBBW Kommunalentwicklung bereits angekündigt, als er in der vergangenen Gemeinderatssitzung einen Sachstandsbericht gab. Das Büro wurde im Juli vergangenen Jahres von der Gemeinde mit der Erschließungsträgerschaft beauftragt.

"Am 5. März wird es ernst mit der Erschließung des neuen Baugebiets, da rollen die ersten Bagger an", sagte Projektleiter Boenigk. So manchem potenziellen Häuslebauer, der in den Zuhörreihen des Ratssaals Platz genommen hatte, dürfte dabei ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn seit Jahren schon hat die Gemeinde keinen einzigen Bauplatz mehr. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist aber, wie Bürgermeister Manfred Härle in der Vergangenheit immer wieder erklärte, ungemein hoch.

Das Baugebiet Stefansfeld Nord-Ost erstreckt sich über eine Fläche von 5,5 Hektar hinter der Firma Kugler und dem Edeka-Markt. Darin sind 68 Bauplätze ausgewiesen. Sechs davon sind für dreigeschossige Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Außerdem ist eine Fläche für einen fünf- bis sechsgruppigen Kindergarten eingeplant.

Durchgrüntes Wohngebiet

"Es wird ein gut durchgrüntes Wohngebiet entstehen", versprach Felix Boenigk. Ausdrücklich verwies er auch auf den niveaugleichen Straßenausbau, bei dem Fahrbahn und Fußgängerbereich lediglich durch eine gepflasterte Regenwasserrinne getrennt sind. Um den den Zugangsverkehr zu entzerren, wird eine zweite Zufahrt von der Heiligenberger Straße mit einem Linksabbieger angelegt. Diese Baumaßnahme ist für die kommenden Sommerferien vorgesehen, damit während der Bauarbeiten der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt wird. Denn nach Boenigks Angaben muss die Heilgenberger Straße während der Bauarbeiten für etwa eine Woche gesperrt werden.

Felix Boenigk hatte auch in Sachen Breitbandversorgung eine gute Nachricht für die künftigen Bewohner des Wohngebiets Stefansfeld Nord-Ost. "Wir konnten erreichen, dass jedes Grundstück einen leistungsstarken Glasfaseranschluss bekommt", berichtete er.

Die reinen Entwicklungskosten für das Neubaugebiet, also die Planung und die Erschließungsarbeiten, bezifferte Boenigk mit circa 5,9 Millionen Euro. Umgelegt auf den vermarktungsfähigen Baugrund macht das 155 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen dann noch die Kosten für den Grunderwerb, den die Gemeinde bereits getätigt hat. Unter dem Strich dürfte dann für die Häuslebauer nach Einschätzung von Bürgermeister Manfred Härle ein Quadratmeterpreis zwischen 230 und 280 Euro stehen. Die Grundstückspreise müssen aber noch vom Gemeinderat festgelegt werden. Einen Quadratmeterpreis von 230 Euro, erklärte Härle gegenüber dem SÜDKURIER, habe die Gemeinde allerdings schon vor zwölf Jahren beim Verkauf der Bauplätze im Wohngebiet "Lichtenberg II" in Neufrach verlangt. Und die Nachfrage nach den Bauplätzen im Neubaugebiet Stefansfeld ist groß. "Es vergeht kaum ein Tag", so Härle, "an dem keine Anfrage bei uns eingeht."

Zeitplan und Vergabe

Mit den Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets wurde am gestrigen Montag, 5. Februar, begonnen. Für Freitag, 27. März, ist ein offizieller Spatenstich vorgesehen. Kurz danach soll die Ausschreibung der Grundstücke erfolgen. Voraussichtlich noch im April werde der Startschuss für die Grundstücksvergabe erfolgen, erläutert Torsten Schillinger, Leiter Bauwesen und Liegenschaften im Salemer Rathaus. Dann können interessierte künftige Bauherren ihre Bewerbung abgeben. Das solle möglichst unkompliziert über die Homepage der Gemeinde erfolgen, dort werde man sich die Unterlangen herunterladen können. Man arbeite daran, dies technisch so einzurichten, dass die Formulare am Computer ausgefüllt werden könnten ohne sie auszudrucken. Natürlich werde man schauen, dass beispielsweise junge Familien bevorzugt zum Zuge kommen. Aber ein "offizielles Punktesystem", bei dem definierte Kriterien wie Ortsansässigkeit, junge Familie mit Kindern oder Feuerwehrmitgliedschaft bestimmte Bonuspunkte gäben, werde es nicht geben. "Über die Vergabe der Grundstücke entscheidet der Gemeinderat", sagt Schillinger. Bis zum Frühjahr 2019 sollen dann die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein und die Freigabe für die Bebauung erfolgen. (er/mba)