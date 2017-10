Salem Ensemble Marantha zieht Kraft aus geistlicher Musik

Das Ensemble Maranatha aus Salem feiert seinen 25. Geburtstag am 22. Oktober mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Neufrach. Die 17 Sängerinnen und fünf Musiker stimmen gern zeitgenössische Töne an.

Auf 25 Jahre Singen und Musizieren kann das Ensemble Maranatha zurückblicken. Seine Wurzeln hat das Ensemble für geistliche Musik in der 1992 gegründeten Jugendband der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Neufrach. Aus der anfänglich kleinen Musikgruppe entwickelte sich das stattliche Ensemble Maranatha mit 17 Sängerinnen und fünf Musikern. Wo immer es auftritt, sorgt es auf hohem Niveau für Begeisterung.

Zurzeit bereitet sich die Band auf ihr großes Jubiläumskonzert vor. Beim Probenwochenende im Allgäuseminarhaus Leutkirch wurde an den letzten Feinheiten gefeilt. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul wird am Sonntag, 22. Oktober, das 25-jährige Bestehen gefeiert. Das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, soll ein besonderer Genuss werden. Die Gruppe will mit zu Herzen gehender Musik und nachdenklich stimmenden Liedinhalte die Konzertbesucher berühren. An das Jubiläumskonzert schließt sich ein Stehempfang im Pfarrheim an.

Den Impuls zur Bandgründung erhielt Matthias Allweier von Helmut Miltner, der von 1984 bis 1997 Pfarrer in Neufrach war. Der Bandgründer erinnert sich noch gut an Entwicklungen und Veränderungen in den 25 Jahren. Jugendliche hätten aus schulischen oder beruflichen Gründen die Band verlassen. Erwachsene Sängerinnen seien hinzugekommen, sodass man viele Lieder bald zweistimmig und schließlich auch dreistimmig vortragen konnte. Nach der veränderten Formation habe die Band einen passenden Namen gesucht und mit dem Wort Maranatha gefunden. Es handelt sich um einen alten christlichen Gebetsruf, der aus dem Aramäischen kommt und "Unser Herr, komm" bedeutet.

Zunächst habe die Pfarrei eine kleine Musikanlage zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Spenden hätten im Laufe der Jahre die Erweiterung der Musikanlage und den Kauf von Notensätzen möglich gemacht. Es sei jedoch immer wieder schwierig gewesen, Ersatz für ausscheidende Instrumentalisten zu finden. Matthias Allweier erzählt: "Auch einige Lieder musste ich selbst arrangieren, da es oft nicht möglich war, mehrstimmige Gesangsnoten und Instrumentalsätze für neue geistliche Musik zu bekommen."

Zahlreiche Gottesdienste und kirchliche Feste wurden und werden in der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg, aber auch in umliegenden Gemeinden mit rhythmischen Liedern mitgestaltet. Maranatha begleitet auch Konfirmationen und ökumenische Gottesdienste. In diesem Jahr wurden die Erstkommunionfeiern in Bermatingen, Frickingen und Neufrach mitgestaltet, man sang bei der Baptistengemeinde Konstanz und in einem Impulsgottesdienst in Schnetzenhausen.

Zahlreich waren in all den Jahren die Auftritte bei Jugend- und Familiengottesdiensten und bei Sakramentspendungen. In zweijährigem Rhythmus gestaltet die Band Konzerte in der Pfarrkirche Neufrach. Auch beim Markdorfer Musical-Projekt Joseph 2016 waren die Sängerinnen dabei. Musikschulpädagogin Margit Koch-Schmidt, die seit 20 Jahren als professionelle Stimmbildnerin bei Maranatha im Einsatz ist, hatte die Band dafür gewonnen.

Musik und Gesang des Salemer Ensembles Maranatha sind vielfältig und abwechslungsreich. Von anspruchsvollen mehrstimmigen Gesängen über Balladen bis zu fetzigen Rhythmen und Spirituals reicht das Repertoire, das etwa 400 Stücke umfasst. Dass "Der Himmel die Erde berührt", wie es in einem Gesangstitel des Jubiläumskonzertes heißt, das dürfen die Konzertbesucher am 22. Oktober erwarten.

Das Jubiläumskonzert beginnt am Sonntag, 22. Oktober um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Neufrach.

Mitwirkende und Programm

Mitwirkende:

Gesamtleitung: Matthias Allweier

Instrumentalisten: Matthias Allweier (Querflöte), Hildegard Diwersy (Keyboard/Klavier), Matthias Mücke (Schlagzeug und Xylophon), Hartmut Heinzelmann (Bass-gitarre), Jörg Leinroth (Gitarre)

Sängerinnen: Ingrid Baader, Manuela Beiner, Angelika Brune, Gabi Eckert, Ulrika Häusler, Michaela Heim, Astrid Hermann, Hildegard Hofmann, Regina Klotz, Stefanie Kutter, Judith Lohr, Bärbel Meier-Wichmann, Irmgard Meixner, Astrid Senger, Marion Vögtlin, Anita Wolanyk, Birgit Zauner

Mischpult: Klaus Diwersy

Sprecherin: Stefanie Kutter

Konzertprogramm:

Aufsteh’n, aufeinander zugeh’n; Ehre sei Gott; Wir bringen unsere Gaben; Entdecke das Geheimnis; Heilig (Kanon); Durch das Dunkel hindurch; Bei dir; Liebe ist nicht nur ein Wort; Gracias, Dir Gott; Man sagt, er war ein Gammler; Manchmal fang ich mit dir ein Stück Leben ein; Ein Stück von Deinem Weg mit uns; Du bist da; Wie das ist; Dann hat der Himmel die Erde berührt; Damit ihr Hoffnung habt; Unter Gottes Schutz; Sodos todos hermanos.

"Menschen für christliche Botschaft begeistern"

Herr Allweier, wie kamen Sie zum Dirigentenamt?

Bei einem Taufgespräch fragte mich der damalige Pfarrer von Neufrach, Helmut Miltner, ob ich Lust hätte, in Neufrach eine Jugendband aufzubauen und zu leiten. Nach einem Aufruf im Pfarrblatt meldeten sich einige Jugendliche und Erwachsene. So gründeten wir die Jugendband Neufrach.

Wie sah die Anfangszeit aus?

Zuerst waren wir überwiegend jugendliche Instrumentalisten, eine erwachsene Pianistin und nur zwei Sängerinnen. Ein Schlagzeug im Besitz der Pfarrgemeinde war vorhanden. Im Pfarrheim stand ein Klavier und so machten wir den Pfarrsaal zum Probenraum.

Wir probten wöchentlich neue geistliche Lieder aus dem Liederheft der Pfarrgemeinde. Mit diesen begleiteten wir anfangs ohne Musikanlage Jugend- und Familiengottesdienste.

Woran erinnern Sie sich gern?

In 25 Jahren haben wir viele festliche Gottesdienste begleitet: Firmungen, Erstkommunionsfeste, Hochzeiten und sogar eine ewige Profess. An solche Feste denke ich immer wieder gerne, aber auch an unsere Konzerte im zweijährigen Rhythmus. Die Probenwochenenden kurz vor den Konzerten sind zwar anstrengend, aber auch harmonisch, gesellig und fröhlich.

Wie gelingt es Ihnen, bereits so lange federführend zu gestalten?

Wir haben alle Freude am Singen und Musizieren. Zudem motiviert uns, Menschen mit unseren Liedern für die christliche Botschaft zu begeistern. Positive Rückmeldungen ermuntern uns, weiterzumachen und Neues zu wagen. Die Lieder geben uns auch persönlich neue Inspiration und Kraft. Neue Texte und rhythmische Begleitung sprechen die Gottesdienstbesucher an und viele möchten gerne mehr davon.

Fragen: Hugo Gommeringer