Salem Ensemble Maranatha schafft bei Jubiläumskonzert Gänsehaut-Gefühle

Rund 400 Besucher waren beim Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Ensembles Maranatha begeistert. Bandgründer Matthias Allweier wurde für sein Engagement geehrt.

Salem – Es hätte nicht besser und schöner sein können: Das Publikum war sich einig in der Beurteilung des Jubiläumskonzerts von Maranatha („Unser Herr, komm!“). Und ein Zuhörer fasste seine Begeisterung gleich am Ende des Konzerts so zusammen: „Ein überdurchschnittliches Konzert und ein großartiges Arrangement.“ Tosender und schier nicht enden wollender Beifall würdigte die grandiose musikalische Leistung des Dirigenten und Querflötisten Matthias Allweier, der 16 Sängerinnen und der fünf Instrumentalisten in der Pfarrkirche Neufrach. 90 Minuten lang präsentierte sich das Ensemble den rund 400 Konzertbesuchern in Höchstform.

Seit 25 Jahren gibt es Maranatha. Auf Anregung des damaligen Pfarrers Helmut Miltner, der als Ehrengast beim Jubiläum zugegen war, ist die anfänglich als Jugendband gedachte Gruppe unter Federführung von Matthias Allweier entstanden. Und nun, nach 25 Jahren, gestaltete der musikalische Leiter Allweier mit seinem Ensemble ein glanzvolles Konzert.

Das ergreifende Konzert, das Steffi Kutter in bewährter Form mit kurzen und fein formulierten Ansagen moderierte, begann mit dem für menschliches Miteinander so wichtigen Lied "Aufstehn, aufeinander zugehn". Es stammt von Clemens Bittlinger, der als Nummer eins der christlichen Liedermacher gilt. In den weiteren 19 Liedern erfüllte das Ensemble den sich selbst auferlegten Anspruch, neue Lieder mit neuen Texten zu singen, aufs Beste. So präsentierte die 22 Musiker starke Gruppe ein bunt gemischtes Programm mit besinnlichen, rockigen, internationalen und aufpoliert klassischen Liedern. Die vier Vorträge „Ehre sei Gott“, „Wir bringen unsere Gaben“, „Entdecke das Geheimnis“ und „Heilig“ bildeten den Block der Liturgie-Lieder.

Ein weiteres Lied dieses Teils begleitete den Weltgebetstag der Frauen und thematisiert die Spannung zwischen Arm und Reich. An späterer Stelle erklangen zwei weitere Lieder von den Weltgebetstagen der Jahre 2011 und 2016: „Gracias, Dir Gott“ und „Somos todos hermanos“.

In den Liedern „Durch das Dunkel der Nacht“, „Bei dir“ und „Liebe ist nicht nur ein Wort“ erfuhren die Zuhörer, dass Glauben und Leben eng miteinander verbunden sind. Erwähnenswert, wie jedes gesungene Wort der Sängerinnen bestens zu verstehen war. Das liegt wohl zum einen an der wöchentlichen Stimmbildung durch Margit Koch-Schmidt, zum anderen an der fein abgestimmten Technik durch Klaus Diwersy. Dass es in einer Kirche auch etwas rockig zugehen darf, zeigte sich im Stück „Man sagt, er war ein Gammler“ von Larry Norman. Das hinreißende Solo sang Michaela Heim. Im Lieder wurden diverse Jesusbilder besungen. Die vier einfühlsam vorgetragenen „Lebenslieder“ („Manchmal fang ich mir dir ein Stück Leben ein“, „Ein Stück von deinem Weg mit uns“, „Du bist da“ und „Wie das ist“) von Kati Stimmer-Salzeder nahmen die Zuhörer mit auf den Weg zur Sinnsuche und -findung. Von Detlev Jöcker sang Maranatha das Mutmach-Lied „Dann hat der Himmel die Erde berührt“ und daran anschließend „Damit ihr Hoffnung habt“ von Bittlinger. Vor der vehement geforderten Zugaben („Manchmal feiern wir mitten im Tag“ und „Denn er hat seinen Engeln befohlen“) erklang das Lied „Unter Gottes Schutz“. Zum Schluss informierte Steffi Kutter darüber, dass ein Teil der Konzert-Spenden an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie im Bodenseekreis gehe.

Ehrung für Bandgründer

Zu einem Jubiläum gehören Ehrungen. Geehrt wurde der Bandgründer Matthias Allweier für seinen großen Einsatz und seine enorme Leistung in den 25 Jahren. Im Namen des Ensembles sprach Steffi Kutter die Dankes-Laudatio und übergab zusammen mit Michaela Heim das Geschenk: einen Workshop mit Pater Norbert Becker in der Oase Steinerskirchen. Besonders erwähnt wurde die besonnene, ruhige und bescheidene Art des Leiters. Eine weitere Ehrung erhielt das gesamte Ensemble durch Dekan Peter Nicola, der sich für den vielfältigen Dienst der Gruppe zur Ehre Gotte und zur Freude der Menschen bedankte.

Die Mitwirkenden

Gesamtleitung: Matthias Allweier, Instrumentalisten: Matthias Allweier (Querflöte), Hildegard Diwersy (Keyboard), Matthias Mücke (Schlagzeug und Xylophon), Hartmut Heinzelmann (Bassgitarre), Jörg Leinroth (Gitarre). Gesang: Ingrid Baader, Manuela Beiner, Gabi Eckert, Ulrika Häusler, Michaela Heim, Astrid Hermann, Hildegard Hofmann, Regina Klotz, Steffi Kutter, Judith Lohr, Bärbel Meier-Wichmann, Irmgard Meixner, Astrid Senger, Marion Vögtlin, Anita Wolanyk, Birgit Zauner.

Weitere Mitwirkende: Klaus Diwersy (Mischpult), Stefane Kutter (Sprecherin), Margit Koch-Schmidt (Stimmbildung).