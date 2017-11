vor 2 Stunden SK Salem Einbruch: Bewohnerin vertreibt Unbekannten mit Schrei

Die Bewohnerin eines Wohngebäudes an der Straße "Langer Weg" in Salem-Mimmenhausen hat am Dienstag gegen 4.30 Uhr einen Einbrecher vertrieben, indem sie lautstark um Hilfe schrie. Laut Polizei hatte ein unbekannter Täter, bekleidet mit einer Sturmhaube, die Tür gewaltsam aufgehebelt.