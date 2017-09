Überlingen Ein bisschen dürr: Opfer einer Schlägerei sucht vermeintlich Schuldigen via Facebook

Mehr als den Namen eines Mannes, der ihn verprügelt haben soll, hatte das 19-jährige Opfer einer Schlägerei nicht zu bieten. Er gab den Namen in Facebook ein und war sich sicher: Der war's. Dem Richter war dies viel zu wenig, er sprach den Angeklagten in allen Punkten frei.

Ein gerichtliches Nachspiel hatte eine Schlägerei am Kreisverkehr in Stefansfeld für einen 25-Jährigen. Er soll nach dem Schlossseefest am 30. Juli 2016 einen 19-Jährigen verprügelt haben. Wie sich vor Gericht allerdings herausstellte, hat er mit der Sache möglicherweise überhaupt nichts zu tun, sondern wurde zu Unrecht verdächtigt. Der Amtsrichter sprach ihn deshalb aus Mangel an Beweisen frei.

Das Hauptargument des leitenden Richters von Kennel für einen Freispruch war die Täteridentifizierung. Das 19-jährige Opfer habe über Facebook nach dem Namen "Kai" gesucht und sei dann auf das Profil vom Angeklagten gestoßen. Der 19-Jährige, der im Prozess als Nebenkläger auftrat, habe während der Tat zwar Umrisse des Gesichts und die Statur seines Täters erkannt, jedoch reiche das allein nicht aus, um jemanden einwandfrei identifizieren zu können. "Die Wiedererkennung über Social-Media-Plattformen ist deshalb wertlos", so Richter von Kennel. Eine Verurteilung auf dieser Grundlage zu treffen sei falsch. Zudem seien die beiden Zeugen, die den Angeklagten entlasten, sehr plausibel und authentisch gewesen. "Wir haben es hier mit einer klassischen Aussage gegen Aussage zu tun", resümiert der Richter während seiner Urteilsverkündung und sprach den Angeklagten von allen Anklagepunkten frei.

Doch was war geschehen? Der Nebenkläger und sein Freund verabredeten sich mit Bekannten am Schlossseefest in Salem. Nach ein paar Bieren beschlossen sie, nach Hause zu gehen. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf eine Gruppe, in der auch der Angeklagte gewesen sein soll. Es soll zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in der der Angeklagte nach einem kurzen Wortgefecht mehrfach auf sein Opfer eingeprügelt habe. Daraufhin sollen beide Gruppen am Kreisverkehr im Ortsteil Stefansfeld wieder aufeinandergetroffen sein, wo es erneut zur Schlägerei gekommen sei, in der der 25-Jährige seinem Opfer ein blutiges Auge sowie einige Schürfwunden und Platzwunden am ganzen Körper zugefügt haben soll.

Während der Nebenkläger und dessen Freund vernommen wurden, ist schnell klar geworden, dass sich die Erinnerungen an den Tatabend an einigen Stellen unterscheiden. Das Opfer war sich sicher, den Namen "Kai" während der Schlägerei gehört zu haben. Das könne sein Freund aber nicht bestätigen. Der Nebenkläger habe zudem drei Täter in der Gruppe gesehen. Der Zeuge hingegen habe fünf Täter erkannt. Hinzu kamen weitere Widersprüche im Detail bezüglich Zahlen, Fakten, Orten und Ablauf.

Vor Gericht gab der Angeklagte an, dass er das 19-jährige Opfer noch nie gesehen habe und deshalb auch nichts mit den Schlägereien zu tun haben könne. Er sei zwar ebenfalls auf dem Schlossseefest gewesen, hätte es aber mit seiner Freundin bereits gegen 22 Uhr verlassen. Als sie zu Hause ankamen, hätten die beiden Fern gesehen und seien bald eingeschlafen. Das konnten seine feste Freundin und ihre Mutter als Zeugen vor Gericht bestätigen. Richter von Kennel sprach den Angeklagten deshalb von allen Anklagepunkten frei.