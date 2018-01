Salem Ein Teilort wird größer: SÜDKURIER-Serie über Salem startet mit Stefansfeld

Elf ergeben ein Ganzes: Der SÜDKURIER startet eine neue Serie zu Salems Teilorten. Los geht es mit Stefansfeld, das sich durch das Baugebiet Nord-Ost verändern wird.

Der Salemer Teilort Stefansfeld ist ein wahrer Dreh- und Angelpunkt. Für die Anwohner, die alles zu Fuß erreichen können, was sie in ihrem Alltag benötigen: einen Lebensmittelmarkt, Bäckereien, Ärzte, ein Restaurant und eine Kneipe. "Es gab früher sogar ein Kino", sagt Ortsreferentin Elisabeth Schweizer. 1986 ist sie in ein Haus an der Bodenseestraße gezogen, wo sie zehn Jahre lang lebte. Schweizer erinnert sich gerne an ihre bisherige Zeit in Stefansfeld. Zum Beispiel an die 80er-Jahre, als das Kino noch existierte.

Doch nicht nur die Bewohner des Teilorts schätzen seit jeher die Nähe zu allem, was für sie wichtig ist. Auch die Schüler der Schule Schloss Salem mögen Stefansfeld. Im Einkaufsmarkt versorgen sie sich mit Getränken, Frühstücksflocken und mehr. Die Kassiererin spricht mit den Jugendlichen, die aus dem Ausland stammen, wie selbstverständlich Englisch. Mit vollen Tüten machen sich die Schüler auf den Rückweg zur Schlossanlage.

Der Bezug zu Kloster und Schloss ist für die Bürger in Stefansfeld von großer Bedeutung. Der Schlossbezirk steht dabei nicht nur für Open-Air-Konzerte mit internationalen Künstlern, sondern auch für den Ursprung des heute viertgrößten Teilorts von Salem. "Stefansfeld ist aus Kloster und Kapelle entstanden", sagt Elisabeth Schweizer. Mitarbeiter aus der Markgräflichen Verwaltung und aus dem Kloster sowie Schlossschullehrer hätten in Stefansfeld gelebt. Gewerbe und Geschäfte waren von Anfang an angesiedelt. "Stefansfeld war durch das Kloster schon immer an Verkehrswege angeschlossen", berichtet Schweizer. Ein altes Bahnhofsgebäude gibt es nahe der Leopoldstraße zu sehen.

Vier Kreisstraßen treffen im Kreisverkehr am Stachus zusammen. Lange nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Besonders viele Autos und Lastwagen drängen sich morgens und abends durch den Teilort. Die Gemeinde versucht, mit mobilen Smiley-Anlagen zum korrekten Autofahren zu animieren. "Verkehrskontrollen würden helfen", sagt Schweizer.

Inzwischen wohnt sie an der im Vergleich zur Bodenseestraße doch ruhigeren Markgrafenstraße. Das Verkehrsaufkommen schreckt sie aber immer wieder, wenn sie nach vorne an den Kreisverkehr kommt. Schweizer sorgt sich um ihre Bewohner – die großen und die kleinen. Die Ortsreferentin bildet die Verbindung zwischen den Bürgern und der Verwaltung. Beruflich ist sie im Kindergarten Kleiner Brühl in Mimmenhausen tätig. Vorher war sie im Kindergarten in Stefansfeld. Schweizer lobt den hohen Freizeitwert in Salem.

Die Anwohner in Stefansfeld haben den Schlosssee vor der Tür und die Auswahl zwischen vielen Vereinen – närrisch, sportlich und mehr. Spezifisch ist der Brunnenverein. "Beim Brunnenfest hilft eigentlich der ganze Ort mit", sagt Schweizer. Wünschen würden sich die Bürger einen Versammlungsraum. Sie verfügen bislang nicht über ein Dorfgemeinschaftshaus. Nahe der Heiligenberger Straße entsteht das Baugebiet Stefansfeld-Nord-Ost mit 72 Grundstücken. Schweizer ist schon gespannt, wie sich der Ort dadurch verändern wird. Scheuen sollen sich die neuen Bewohner nicht, wenn es soweit ist. "Ich bin zugezogen und bringe mich so ein, dass ich Wurzeln schlagen kann", ermutigt Schweizer.

Teilort-Gespräche Die Gemeinde Salem hat elf Teilorte: Stefansfeld, Mimmenhausen, Neufrach, Buggensegel, Mittelstenweiler, Tüfingen, Rickenbach, Weildorf, Grasbeuren, Oberstenweiler und Beuren. In einer neuen Serie beleuchtet der SÜDKURIER die Besonderheiten der elf Teilorte. Was macht die Teilorte aus? Was haben sie den Bewohnern zu bieten? Warum lohnt es sich, dort zu leben? Wie werden sich die Teilorte in Zukunft verändern? Die elf Serienteile werden in loser Folge im SÜDKURIER erscheinen. Los geht es mit Stefansfeld. Sie wohnen in einem der anderen Teilorte und würden gerne berichten, was Ihnen gefällt? Dann schreiben Sie eine E-Mail an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de.

Stefansfeld Einwohner: 1179 Menschen (Stand Ende Juli 2017) leben in Stefansfeld.

1179 Menschen (Stand Ende Juli 2017) leben in Stefansfeld. Elisabeth Schweizer ist seit 2009 Ortsreferentin in dem Salemer Teilort.

ist seit 2009 Ortsreferentin in dem Salemer Teilort. Kennzeichen: Baugebiete und eine gute Infrastruktur prägen Stefansfeld.

Baugebiete und eine gute Infrastruktur prägen Stefansfeld. Ursprung: Das Zisterzienserkloster Salem war Ursprung des Teilorts.

Dieter Hoffmann: „Wir sind gleich in der Natur“

Dieter Hoffmann ist Ende der 2000er-Jahre mit seiner Familie nach Salem gezogen. Damals wurde der Schlosssee gerade neu strukturiert. Hoffmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet in Friedrichshafen. Ihm gefällt in Stefansfeld die Mischung aus Infrastruktur und der Nähe zur Natur. "Wir können alles in Fußläufigkeit erreichen", sagt Hoffmann. Und: "Wir müssen nicht erst einen großen Berg erklimmen. Wir sind gleich in der Natur." Die Familie ist beispielsweise oft zum Baden am Schlosssee.

Für die Erwachsenen sind bei den Open-Air-Konzerten rund um Schloss Salem immer wieder Höhepunkte geboten. "Mann muss nicht zu jedem Konzert gehen, sondern kann sich das herauspicken, was einem gefällt", sagt Hoffmann und weiter: "Bei den Fanta Vier waren wir begeistert." Weder Ortsreferentin Elisabeth Schweizer noch Bürger Dieter Hoffmann möchten den Teilort besonders unten den elf Salemer Teilorten herausstellen – trotz ihrer großen Begeisterung. "Jeder Teilort in Salem hat etwas Besonderes. Ich könnte über jeden Teilort etwas Nettes sagen", sagt Dieter Hoffmann. Die Salemer haben verschiedene Anlässe, zu denen Bewohner aus allen Teilorten zusammenkommen. Elisabeth Schweizer geht zum Beispiel nicht nur gerne aufs Brunnenfest in Stefansfeld, sondern auch aufs Gässelefest in Weildorf. Oder die Salemer treffen sich beim Weihnachtsmarkt am Schloss, bei dem Bürger und Vereine in den Buden stehen und ihre Waren verkaufen. Dieter Hoffmann betrachtet Salem nach eigenen Angaben als Ganzes.

Die Gemeinde hat mehrere Kindergärten und Schulen. Daher existiert ein umfassendes Betreuungsangebot. Hoffmann findet das "gut". Salem ist außerdem schuldenfrei. Deshalb geht der Familienvater davon aus, dass den "Kindern nichts gestrichen wird". Als Hoffmann mit seiner Familie nach Stefansfeld zog, seien sie toll aufgenommen worden. Zuvor hatte er in Meersburg gewohnt. In Stefansfeld engagiert er sich im Brunnenverein. Hoffmann bemängelt, dass sich Schwerlastverkehr durch den Teilort zwängt. Er nimmt an, dass die Kreisstraßen den Lastwagenfahrern als Ausweichstrecken zu den vollen Bundesstraßen dienen. "Da wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren nichts ändern", vermutet er in Sachen Straßenausbau.