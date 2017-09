Meersburg Ehrenamtliche Seelsorger: Sie wollen Menschen in Not stärken

Ehrenamtliche Seelsorger: Sie wollen Menschen in Not stärken

Acht Frauen und ein Mann erhielten im evangelischen Gemeindehaus in Salem ihr Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs „Ehrenamtliche Seelsorge als Begleitung.“

Nach einem kleinen internen Gottesdienst überreichten Jürgen Fobel, Studienleiter im Zentrum für Seelsorge Heidelberg, Gemeindediakonin Kathy Morrison-Schilffahrt und Uwe Reich-Kunkel, seit kurzem Pfarrer in Stetten am kalten Markt, die Urkunden. „Seelsorge ist eine offene Begegnung ohne Lehrplan“, sagte Fobel. Es gelte zu erspüren, was den anderen bewegt, mit dem Ziel, den Menschen zu stärken. Das erfordere Mut, und auch die eigene Lebenserfahrung könne hilfreich sein. Reich-Kunkel bestätigte auf Nachfrage, dass vorwiegend Frauen an den Kursen teilnähmen. Stellvertretend für alle Teilnehmer äußern sich drei Frauen über ihre Motivation.

Joseline Gräbner-Reutter aus Pfullendorf ist seit 18 Jahren im Kirchengemeinderat tätig und arbeitet beruflich mit Langzeitarbeitslosen. „Ich habe Interesse an Menschen und arbeite gerne mit ihnen“, begründet sie ihre Teilnahme an dem Kurs zum ehrenamtlichen Seelsorger. „Ich habe innerhalb der Gemeinde nach einem neuen Dienst für mich gesucht, in dem ich direkt zu den Menschen gehen kann. Nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid, möchte ich das Schicksal der Menschen mittragen helfen“, erzählt sie weiter. „Ich habe festgestellt, dass ich die Gabe habe, das auch aushalten zu können.“ In Pfullendorf gebe es eine lebendige Ökumene und auch die Hospizgruppe sei ökumenisch ausgerichtet, sodass sie sich als Protestantin auch in der eher katholisch geprägten Region sehr wohl fühle.

aus Pfullendorf ist seit 18 Jahren im Kirchengemeinderat tätig und arbeitet beruflich mit Langzeitarbeitslosen. „Ich habe Interesse an Menschen und arbeite gerne mit ihnen“, begründet sie ihre Teilnahme an dem Kurs zum ehrenamtlichen Seelsorger. „Ich habe innerhalb der Gemeinde nach einem neuen Dienst für mich gesucht, in dem ich direkt zu den Menschen gehen kann. Nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid, möchte ich das Schicksal der Menschen mittragen helfen“, erzählt sie weiter. „Ich habe festgestellt, dass ich die Gabe habe, das auch aushalten zu können.“ In Pfullendorf gebe es eine lebendige Ökumene und auch die Hospizgruppe sei ökumenisch ausgerichtet, sodass sie sich als Protestantin auch in der eher katholisch geprägten Region sehr wohl fühle. Helga Kienle aus Salem nutzte die Fortbildung unter anderem, „weil dieses wunderbare Angebot alle lebensrelevanten Themen berührt.“ Für die Religionslehrerin gehört es „zum Selbstverständnis eines Christen, sich um seine Mitmenschen zu kümmern“. Sie ist aktiv im Kirchengemeinderat tätig und „führte schon einige seelsorgerische Gespräche“ beim Besuchsdienst in der Gemeinde. Dabei sei es öfters auch zu tiefergehenden Unterhaltungen gekommen. Im Kurs hat sie nun fachliche Erkenntnisse zu Gefühlen wie Scham oder Schuld dazugewonnen. „Man profitiert auch persönlich“, sagt sie und warnt gleichzeitig vor dem Anfangsfehler, den viele machen: „Man muss keine Lösungen parat haben, zuhören reicht.“

aus Salem nutzte die Fortbildung unter anderem, „weil dieses wunderbare Angebot alle lebensrelevanten Themen berührt.“ Für die Religionslehrerin gehört es „zum Selbstverständnis eines Christen, sich um seine Mitmenschen zu kümmern“. Sie ist aktiv im Kirchengemeinderat tätig und „führte schon einige seelsorgerische Gespräche“ beim Besuchsdienst in der Gemeinde. Dabei sei es öfters auch zu tiefergehenden Unterhaltungen gekommen. Im Kurs hat sie nun fachliche Erkenntnisse zu Gefühlen wie Scham oder Schuld dazugewonnen. „Man profitiert auch persönlich“, sagt sie und warnt gleichzeitig vor dem Anfangsfehler, den viele machen: „Man muss keine Lösungen parat haben, zuhören reicht.“ Marianne Hänsler kommt ebenfalls aus Salem. Sie ist im Bezirkskirchenrat tätig. Marianne Hänsler findet es „toll, dass die Kirche sich auf den Weg macht, Ehrenamtliche zu stärken und auszubilden.“ Angesprochen auf das Lutherjahr, sagt sie: „Mit Luther ist die Freiheit des Denkens in die Kirche gekommen.“ Während eines längeren Krankenhausaufenthalts haben ihre Zimmergenossinnen ihr bestätigt, dass sie gut zuhören könne und wie hilfreich ihnen die Gespräche waren, wie gut es ihnen getan habe, dass endlich mal jemand zuhört. Diese positive Resonanz hat bei Marianne Hänsler den Impuls ausgelöst, sich als ehrenamtliche Seelsorgerin engagieren zu wollen. Sie möchte Menschen begleiten, die vielleicht alleine sind und mit ihnen Kummer und auch Freude teilen. Besonders am Herzen liegen ihr Menschen, „die in die Demenz gehen“. Sie und ihre Angehörigen besucht sie auch jetzt schon. Oft mit dabei ist ihr Hund, der sich in der Ausbildung zum Besuchshund befindet. „Die Berührung des Tieres hilft“, weiß Hänsler aus Erfahrung: „Es ist wie ein kleines Wunder, wenn die Verkrampfungen in den Händen nachlassen.“

Der Grundlagenkurs

Der Kurs "Seelsorge als Begleitung" geht über knapp anderthalb Jahre. An 18 Abenden und sechs Samstagen werden Grundlagen vermittelt, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu begleiten. Krankheit, Tod, Trauer, Schuld und Vergebung sind einige der behandelten Themengebiete. Gesprächsführung, Kommunikation und etwas Psychologie werden vermittelt. Absolviert werden Praktika in Altersheimen oder Krankenhäusern. Die Teilnahme ist nicht an eine spätere Verpflichtung gebunden. Wer sich beauftragen lässt, wird selber sechs Mal jährlich in Form von Supervisionen begleitet. Die Seelsorger haben Schweigepflicht. Wenn genügend freie Plätze vorhanden sind, werden Kursteilnehmer aller Konfessionen aufgenommen. (lko)