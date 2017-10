vor 2 Stunden Peter Schober Salem Dieter Baumann und die Götter und Olympia

Dieter Baumann, Kabarettist und Olympiasieger, begeistert im Prinz Max vor allem die Läufer, was in der Natur der Sache liegt. Er legt gerne auch den Finger auf nicht ganz so saubere Machenschaften und Skandälchen im olympischen Betrieb. Aktuellstes Stichwort: die Winterspiele im russischen Sotschi.