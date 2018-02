Salem Die Kuh, ein wahres Gewohnheitstier

Ein Agraringenieur hat bei einem Vortrag in Salem-Beuren erklärt, wie Kühe sehen und hören. Die Tiere erkennen ihre Artgenossen an Stimme, Optik und Geruch und leben am liebsten in der Herde, in geordneten Tagesabläufen.

Werbung für Milch, Käse, Butter oder Joghurt? Die sieht oft so aus: Eine Kuh grast auf leuchtend grünen Wiesen. Im Hintergrund sind Bergketten zu sehen und die Sonne strahlt. Dem Verbraucher gefällt dieses Bild, das der Realität meist nicht entspricht. Zum einen, weil Kühe vor allem in Großbetrieben anders gehalten werden. Und zum anderen, weil die Grundbedürfnisse der Tiere anderer Natur sind. Eine Kuh zieht sich bei Hitze beispielsweise gerne zurück. Ihre Wohlfühltemperatur liegt bei 20 Grad Celsius, wie Agraringenieur Tobias Fink vom Landwirtschaftlichen Zentrum Aulendorf bei einem Vortrag in Salem berichtete. Organisiert hatte die Veranstaltung das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises. Milchviehhalter aus Salem, Heiligenberg, Markdorf und dem Deggenhausertal waren der Einladung in die Fideliusstube in Salem-Beuren gefolgt. Unter ihnen fanden sich Besitzer von Höfen mit verschiedenen Melksystemen.

Egal, ob es sich dabei um Betriebe mit Melkrobotern oder Melkständen handelt, die Landwirte interessieren sich nicht nur für Milchpreise, sondern auch für das Wohl ihrer Tiere und Anhaltspunkte für deren Haltung. Vorgaben der Europäischen Union gibt es viele, Forschungen über die Effektivität gewisser Maßnahmen allerdings wenige, bemängelten einige der Milchviehhalter. Mithilfe von Tobias Fink konnten sie jetzt einen Blick in die Köpfe der Wiederkäuer werfen. Klar wurde in den Ausführungen des Agraringenieurs, dass Kühe Gewohnheitstiere sind. "Kühe haben die Tendenz, anderen zu folgen", sagte Fink. Liegen, Fressen und Melken: Das machen Kühe am liebsten in der Herde.

Außerdem reagieren sie stark auf Zeitgeber, wie beispielsweise das Füttern zu bestimmten Uhrzeiten. Bis zu 70 Artgenossen kann eine Kuh an Stimme, Optik und Geruch erkennen. "Beobachtungen haben gezeigt, dass es Dreiecksverhältnisse in den Herden gibt", so Fink. Pflegen Kühe eine freundschaftliche Beziehung zueinander, reiben sie ihre Hörner aneinander oder lecken sich gegenseitig über das Fell. Das stärkt die Bindung der Tiere und festigt die Rangordnung.

Gerade in größeren Herden wird Fink zufolge auch mal gekämpft. Kühe reagieren gestresst darauf, wenn zu viele Kühe um sie herum sind oder zu wenig Platz im Laufstall oder an Engstellen ist. Dann werden rangniedrigere Tiere verdrängt. Durch Kühe, die Hörner tragen, kann es hier zu Verletzungen kommen. Fink empfiehlt den Landwirten daher, den Tieren genügend Platz und die Herden zusammenzulassen und möglichst selten Kühe auszugliedern. "Wenn ein Tier nicht gestresst ist, stresst es uns nicht", sagte Fink, der selbst Ziegen hält. Kühe sehen schlecht, können aber besonders gut hören. Ihre Ohren sind fast 180 Grad schwenkbar. Starke akustische Signale bedeuten daher Stress: Von Schreien oder Pfeifen rät der Experte ab. Mit seinem Vorschlag, beim Melken klassische Musik oder SWR 4 laufen zu lassen, brachte Fink die Milchviehhalter zum Schmunzeln. Ausprobiert hat es der eine oder andere schon. Gefragt wurde nach der passenden Lautstärke. Nachgewiesen ist laut Fink, dass Musik beim Melken Triebarbeit spart.

Für Schlagzeilen sorgten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Rinder, die Menschen angegriffen hatten. "Oft liegt es am Betreuer oder der Bevölkerung, die in der Landschaft unterwegs ist", sagte Fink. Eine Kuh verfügt laut des Agraringenieurs lediglich über 30 Prozent der Sehschärfe eines Menschen. Auf die Entfernung wird ihr Sehvermögen schwächer und die Konturen werden undeutlicher. Bei Nacht kann sie aufgrund einer reflektierenden Schicht im Auge besser sein. Auffällig gut ist das Bewegungssehen einer Kuh. Fink: "Ab sechs Metern Entfernung kann sie schon kleine Handbewegungen wahrnehmen." Menschen, die auf eine Kuh treffen, sollten sich langsam bewegen. Zu viele Bilder verursachten bei der Kuh Unsicherheit, so Fink.

Auf den Torero reagiert der Bulle auch nicht wegen der roten Farbe seines Tuches. Es geht dabei vielmehr um die hastigen Bewegungen. Rindern fehlt im Auge der Rezeptor für die rote Farbe. Ihre Farbwahrnehmung liegt im Blau- und Grünbereich, weshalb mit LED-Beleuchtung in den Ställen experimentiert wird. Forschungsergebnisse besagen, dass sich bei Kühen das Verhalten bessert und sie mehr Milch geben, wenn die richtige Lichtstimmung herrscht. Außerdem könnten die Landwirte Energiekosten einsparen, betonte Fink. Positiv reagieren Rinder auf Zuwendung, Futter oder Hilfe. Am Melkstand locken viele Landwirte mit besonderem Kraftfutter. Für Kühe ein Leckerli, das ihre 35 000 Geschmacksknospen anspricht. Schmecken können sie wie der Mensch die Richtungen süß, salzig, sauer und bitter. Hinzu kommt umami. Ein Gespür für proteinhaltiges Futter. Merken können sich Kühe solche Extras gut. Denn sie lernen. Durch die Prägung zwischen Mutter und Kind sowie in der Gruppe, Gewöhnung und Beobachtung. Über Tasthaare an der Schnauze können Rinder ihre Umgebung erfühlen. Rinder sind sensible Tiere. Dass etwas mit ihnen nicht stimmt, sie zum Beispiel eine Verletzung am Bein haben, zeigen sie ihrem Landwirt aber lange nicht. Denn sie gelten als Beutetiere. "Ein Beutetier darf nicht lahmen. Denn der Räuber sucht sich dieses aus", sagte Fink. Deshalb demonstrieren sie selbst Stärke, wenn sie zum Beispiel Schmerzen haben.

