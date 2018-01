Salem/Überlingen Die Geschichte vom fünften König: Claudius Hoffmann spielt in Salem und Überlingen

"Der fünfte König" ist ein Stück des Salemer Schauspielers, Regisseurs und Theaterpädagogen Claudius Hoffmann. Am 6. Januar gastiert er damit in Salem und am 14. Januar in Überlingen und bietet damit einen anderen Blick auf die Reise nach Bethlehem.

Die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, die dem Stern zur Krippe nach Bethlehem folgten, kennt man. Und dann gibt es die Legende vom vierten König, der sich ebenfalls nach Bethlehem aufmacht, dort aber nicht pünktlich ankommt, weil er unterwegs bedürftige Menschen trifft und nicht umhin kann, ihnen zu helfen. Darauf baut das Stück „Der fünfte König“ auf, das der Salemer Claudius Hoffmann seit fast 17 Jahren spielt und am Dreikönigstag Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, in der Fachklinik Siebenzwerge in Salem-Oberstenweiler präsentiert. Am Sonntag, 14. Januar, 16.30 Uhr, ist „Der fünfte König“ dann bei der Christengemeinschaft in der Überlinger Emmauskirche zu erleben.

Claudius Hoffmann ist Schauspieler und Regisseur sowie Theaterpädagoge. Er lebt in Salem am Bodensee und blickt auf über 40 Regiearbeiten mit Schülern und Patienten der Fachklinik Siebenzwerge in den letzten Jahren zurück. Seit der Uraufführung mit dem Soloprogramm „Der fünfte König“ gastierte er damit über 100 Mal in Deutschland und der Schweiz. Ein weiteres Programm ist aktuell das Grimm’sche Märchen „Der Junge mit der Glückshaut oder der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, musikalisch begleitet von Dorle Ferber. Claudius Hoffmann absolvierte eine Ausbildung an der Schule für Schauspiel bei Frieder Nögge und an der Association de l’Acteur in Paris, ebenso ein Regiestudium bei Akzent in Berlin und in Moskau. Er ist Master of Arts in Theatre an der Accademia Teatro Dimitri.

Zum Stück heißt es in einer Pressemitteilung der Fachklinik: Nach 33 Jahren mühsamer und schicksalhafter Suche trifft der vierte König doch noch auf den Nazarener. Erzählt wird diese abenteuerliche Geschichte einer langen Wanderschaft aus der Sicht des Straßenjungen Kleophas, dem Diener und Vertrauten des vierten Königs, der alles andere im Sinn hat, als ständig Gutes zu tun. Im Verlauf dieser Reise macht er aber eine erstaunliche Wandlung durch. Kleophas entwickelt sich vom kleinkriminellen Straßenjungen zum fünften König. Geschrieben wurde das Stück von Manfred Grüttgen, der als freier Schriftsteller und Lyriker im Ruhrgebiet lebt und arbeitet. Die damaligen Zustände, die sich durchaus mit der heutigen Welt vergleichen lassen, wirken berührend und mitreißend durch Hoffmanns hautnahe, vitale Schauspielkunst, heißt es weiter in der Mitteilung.

Das Stück dauert rund 70 Minuten und ist geeignet für alle ab neun Jahren. Karten-Vorbestellung unter Telefon 0 75 44 / 74 12 26 oder per E-Mail an info@claudiushoffmann.de.