Salem "Da Blechhauf'n" begeistert das Publikum im Prinz Max

Sie kommen aus Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland, alle haben Musik studiert, und zu siebt begeisterten sie das Publikum. "Da Blechhauf'n" bietet ein Potpourri aus Blasmusik, Sketchen, Pantomime, Gags, Gesang und einer gehörigen Portion Humor. Im Prinz-Max-Saal schwenkten sie am Samstag von "Time to say goodbye" tonsicher zu "Schön ist es auf der Welt zu sein", singen kurz gemeinsam ein paar Zeilen "a cappella", um dann wieder zu ihren Instrumenten, der Posaune, der Trompete, dem Flügelhorn und Helikon zu greifen und mit einer flotten Polka aufzuspielen. Dabei stehen die sieben Jungs nicht still, sondern werfen ihre Beine in die Höhe, schwingen die Hüfte, spielen mit einem Jo-Jo, weihen das Publikum dezent mit Bier oder reinigen nebenher mit einem Besen die Bühne.

Ein bisschen ist es auch, wie in "Erkennen sie die Melodie?" Die Zuschauer flüstern sich die erkannte Musik "das ist La Paloma" zu, während die Musiker auf der Bühne schon zum Herzstück von "My heart will go on" wechselten, wobei sie durch humoristisches Schauspiel dem Zuschauer den Zusammenstoß der Titanic mit dem Eisberg erleben lassen.

Christian Bieber, der Sprecher der Gruppe, erzählt im Interview, dass die Band vor fast 20 Jahren gegründet wurde. Während des Studiums aus einer Laune heraus. Die bunte Mischung aus Blasmusik und frechen Witzen kam an. Mittlerweile absolvieren sie 60 bis 70 Auftritte pro Jahr. Sie touren nicht nur in Österreich, der Schweiz und Deutschland, sondern auch in Frankreich und Holland. Bei ihren ersten Auftritten wurde noch ziemlich viel improvisiert, berichtet er. Mittlerweile haben sie einen Texter und Choreografen.

Drei Zugaben mussten die mit "Da Blechhauf'n" am Samstagabend geben. Eher ließ das frenetisch klatschende Publikum die Blasmusiker nicht gehen. "Das war eine sehr gute Veranstaltung", kommentierte Hans Mauthe aus Salem-Beuren. "Gänsehaut für einen Blasmusikanten." Diese Einschätzung bestätigten Michaela Suter und Alexander Krall aus Salem. "Super! Sehr inspirierend, da wir selber auch spielen. Toll, dass sie nach Salem kommen. Hoffentlich sehen wir sie wieder!"