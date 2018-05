Salem Blick hinter die Kulissen: So läuft eine Fütterung auf dem Affenberg in Salem ab

Blick hinter die Kulissen: So läuft eine Fütterung auf dem Affenberg in Salem ab

Der Affenberg in Salem lockt jedes Jahr rund 400.000 Menschen an. Doch die Besucher sehen nicht alles. Der SÜDKURIER verfolgte die Morgenfütterung und konnte dabei besondere Eindrücke mitnehmen. Seltene Einblicke gewährte etwa eine Berberaffen-Mutter mit ihrem drei Wochen alten Baby. Viel Spaß!

Der Lieferservice steht bereit. Allerdings nicht für die Pizza am Sonntagabend, sondern für die Morgenfütterung am Affenberg Salem. Manuel Müller (Leiter manuelles Team) und Albert Eßer (im Traktor, Angestellter manuelles Team) starten täglich gegen 8 Uhr ihre Tour, eine Stunde bevor die ersten Besucher kommen.

Doch eins nach dem anderen. Bevor die Fahrt beginnt, muss der Anhänger noch beladen werden. Im Lager werden die grünen Kisten mit einer bunten Auswahl an Obst und Gemüse bestückt.

Jetzt wird auch der letzte Affe satt. Eine Kiste fehlt noch, dann kann die Fahrt beginnen.

Was glauben Sie, was die Berberaffen in Salem fressen? Ein Blick ins Innere des Anhängers verrät es: Vorwiegend handelt es sich um Äpfel, Wassermelonen und Blattsalat. Die Bananen sind für die Schaufütterungen vorgesehen und werden an entsprechender Stelle im Park für die weitere Verwendung abgeladen.

Der Wagen rollt. Die in Algerien und Marokko beheimateten Berberaffen positionieren sich bereits an der Futterstelle, wenn sie aus weiter Entfernung das Geräusch des fahrenden Schleppers hören.

Und so schaut es aus, wenn Albert Eßer einige Meter in das Gehege hinein geht und das Futter verteilt.

Einsam in geheimer Mission. Der junge Berberaffe möchte erfahren, ob auch eine ganz spezielle Fracht geladen ist.

Immer die Ruhe bewahren. Ganz hektisch und mit viel Akribie lechzt er nach Bananen. „Bananen sind für die Berberaffen das Leckerste überhaupt“, berichtet Albert Eßer.

Mahlzeit! Der Slider zeigt nicht nur die Vielfalt an kulinarischen Vorlieben der Affen, sondern auch deren unterschiedlich amüsanten Essgewohnheiten.

Trautes Familienglück: Die Aufregung um die Futtergabe teilen diese drei Affen nicht. Sie erfreuen sich am Miteinander. Der Kleinste befindet sich wohl behütet in der Mitte.

Nur nicht stören lassen. Dieses Exemplar vertilgt seine Mahlzeit vor laufender Kamera. Interessant, wie der Affe seinen Fenchel sorgfältig auseinanderpflückt.

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Der Spruch von Michail Gorbatschow bewahrheitet sich immer wieder. Der ehemalige russische Präsident war im Übrigen der bisher einzige Staatschef im Kreml, der öffentlich im großen Stil über die Gefahren des Alkoholkonsums warnte. Diesem Berberaffen könnte ein Schluck jedoch zu einem freundlicheren Gesichtsausdruck verhelfen.

Aber: Lieber ein grimmiges Gesicht ziehen, als in Aggressionen auszuarten. Was so ausschaut, als würde sich dieser Affe seine Wut über die magere Auswahl auf der Tageskarte am Anhänger auslassen, hat in Wahrheit einen anderen Hintergrund. Es geht um Frauen. Der Affe betreibt reines Imponiergehabe. Deswegen lässt er vor großem Publikum die Muskeln spielen. Und schon wieder mag man sich denken, wie ähnlich die Affen dem Menschen doch sind.

Boxenstopp für die Schaufütterung. Das Affenfreigehege ist in drei Abschnitte eingeteilt. In jedem machen Albert Eßer und Manuel Müller jeweils einen Halt an der jeweiligen Futterstelle. Ein vierter Stopp wird eingelegt an dieser kleinen Holzhütte, die als Lager für die Schaufütterungen dient.

Ein seltenes Bild. Die Aufregung um die Fütterung kann diese frisch gebackene Berberaffen-Mutter nicht nachvollziehen. Gemeinsam mit ihrem zwei Wochen alten Baby verweilt sie am Rand des Besucherwegs und lässt auch Menschen in ihre unmittelbare Nähe. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, staunt Manuel Müller.

Abbiegen auf die Zielgerade. Der erste Teil des Arbeitstages von Albert Eßer und Manuel Müller ist geschafft. Während die Tour nach einer guten Stunde endet, kommen gerade die ersten Besucher in den Park. Diese bekommen übrigens kostenfrei Popcorn, um den Affen nach ihrem Frühstück noch einen Snack zu verabreichen. Was für ein Leben!