Salem Bewegungsparcours soll neue Attraktion im Naturlebnisbad am Schlosssee werden

Das Naturlebnisbad am Schlosssee soll einen Bewegungsparcours bekommen. Die Idee findet der Gemeinderat gut, über Standort und Ausstattung sind sich die Räte noch unklar. Auch Senioren sollen das Angebot nutzen können.

Salem – Mit einem Bewegungsparcours will die Gemeinde eine weitere Attraktion in das Naturlebnisbad am Schlosssee bringen. Der Gemeinderat diskutierte in der Sitzung über den Standort und die beiden Angebote, die die Verwaltung eingeholt hat. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Das Gremium folgte mehrheitlich dem Antrag von Gemeinderat Ulrich König (FDP), die Standortfrage noch einmal zu überdenken, die Geräteausstattung des Parcours zu überarbeiten und dabei mehr seniorengerechte Geräte einzubauen.

Den Bedarf an einem Bewegungsparcours sah die Verwaltung gegeben. "Die Nachfrage, sich während einer Lauf- oder Walkingrunde noch anderweitig zu trainieren, ist sehr groß", sagte Manuel Lenski vom Bauamt. Die Verwaltung habe deshalb das Naturerlebnisbad auf passende Standorte abgeklopft. Im Ergebnis sei man zu dem Schluss gekommen, dass sich der Platz bei der Boulebahn am besten eignen würde. Denn dieser, so Lenski, liege direkt an dem von Joggern gerne benutzten Rundweg, es sei eine gewisse Beschattung durch Bäume gegeben, und er sei abseits des großen Badebetriebsrummels. Vor allem aus letzterem Grund hielt Lenski den Platz bei der Boulebahn gegenüber der Alternative hinter dem Freibadkiosk für die bessere Lösung. "Es gibt sicher nicht wenige, die sich ungern vor den Augen einer Menge von Badegästen an einem Klimmzug versuchen, den sie vielleicht mit Ach und Krach schaffen oder auch gar nicht", meinte Lenski.

Unter den Gemeinderäten gab es unterschiedliche Meinungen zu den beiden Standortalternativen. Henriette Fiedler (FWV) sprach sich gegen den Platz bei der Boulebahn aus, weil dieser Bereich von Badegästen, die Ruhe suchten, als Rückzugszone geschätzt werde. "Und die sollten wir nicht für einen Bewegungsparcours opfern", meinte Fiedler. Bürgermeister Manfred Härle sah jedoch keine Beeinträchtigung für die ruhesuchenden Badegäste, die sich in diesem Bereich niederlassen. Erstens, so Härle, sei der Bewegungsparcours keine Einrichtung, auf den die Massen einstürmen würden, und wenn sich jemand durch den Parcours gestört fühlen würde, sei dieser Bereich, wo sich nicht das Gros der Badegäste tummle, noch groß genug, um ein einsames Plätzchen zu finden.

Vielfach aber wurde der Platz bei der Boulebahn verworfen, weil er zu abgelegen sei. Franz Jehle (CDU) dachte dabei an die Senioren aus der altenbetreuten Wohnanlage an der Schlossseeallee, die vielleicht ganz gerne das eine oder andere Gerät des Bewegungsparcours nutzen würden, aber nicht mehr so gut zu Fuß sind, um an den Platz an der Boulebahn zu gehen. Dieses Argument brachte Henriette Fiedler auf die Idee, dass der Parcours auch in den in der Neuen Mitte geplanten Bürgerpark integriert werden könnte. Dort sei er zu allen Jahreszeiten leicht erreichbar und auch gut einzusehen.

Eine eindeutige Tendenz zeigte sich auch nicht in der Bewertung der beiden vorliegenden Angebote zur Ausstattung. Das vielfältigere, aber mit 122 000 Euro auch mit Abstand teurere Angebot kam von der Firma Cucumaz aus Wiggensbach im Allgäu, die schon einige Kinderspielplätze in der Gemeinde gebaut hat. Eine deutlich geringere Ausstattung, mit 56 000 Euro aber auch mehr als die Hälfte günstiger sieht das Angebot der Firma Kuck-Fitness aus Simmerath bei Aachen vor.

Sowohl Eugen Wenzel von der Leichtathletikgemeinschaft Salemertal als auch Heike Swysen, Übungsleiterin im TSV Mimmenhausen, sprachen sich eindeutig für das Cucumaz-Angebot aus. Hier seien, so Swysen, die Geräte so zusammengestellt, dass sie sowohl für Kinder als auch für Senioren etwas biete. Die Ausstattung von Kuck-Fitness dagegen sei rein auf Sportler zugeschnitten.

Eine Reihe von Gemeinderäten sahen im Cucumaz-Vorschlag die Senioren noch zu wenig berücksichtigt, sodass das Gremium am Ende mit elf zu acht Stimmen für den Antrag von Ulrich König votierte, sowohl über den Standort als auch über die Ausstattung des Parcours noch einmal nachzudenken.

Naturerlebnisbad

Aus einer einstigen Kiesgrube ist im Herzen der Gemeinde Salem im Lauf der Jahre eine attraktive Freizeitanlage mit einem großen Naturerlebnisbad entstanden. In den zurückliegenden acht Jahren hat die Gemeinde rund 4,4 Millionen Euro in die Sanierung und Attraktivitätssteigerung investiert. Unter anderem wurde ein Uferweg angelegt, außerdem ein großer Wasser-Kinderspielplatz und eine Robinsoninsel mit einem gestrandeten Abenteuerschiff für Jugendliche. Zudem wurde eine reetdachgeckte Kiosk- und Sanitäranlage gebaut.