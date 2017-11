Salem Begegnungsfrühstück schafft Hoffnung auf Integration

Das multikulturelle Begegnungsfrühstück von Treff Grenzenlos und Helferkreis fördert die Gemeinschaft und Integration in Salem.

Der Treff Grenzenlos und der Helferkreis haben kürzlich unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Manfred Härle zum Begegnungsfrühstück eingeladen. Salemer aus unterschiedlichen Kulturen, darunter Deutsche und Flüchtlingsfamilien aus Syrien, Afrika und Afghanistan, folgten der Einladung, wie Hildegard Sasse vom Familientreff mitteilt. Eine Gruppe junger Männer fand sogar keinen freien Sitzplatz mehr und musste beim Frühstückstreffen stehen, was aber kein Problem darstellte.

Da die Gäste wie immer etwas zum Frühstück beigesteuert hatten, war das Angebot bunt und reichhaltig – genauso vielfältig wie die Besucher selbst. Bekannte wie exotische Speisen und Getränke fanden sich auf dem Büfett. "Erntezeit und Erntedank" lautete das Motto beim Begegnungsfrühstück. „Wir sagen Danke für unsere Natur, unsere Ernte, das tägliche Brot, den Reis, das Gemüse aber auch für das geschützte Leben in der Familie und dass wir mit Würde alt werden dürfen“, sagte Hildegard Sasse.

„In unserem Land leben wir in einer Demokratie, unser Grundgesetz lässt uns unsere Religionen in Freiheit ausüben, die Gesetzgebung schützt uns in unseren Rechten, bewahrt uns vor Schaden durch Dritte und hilft zudem dem Schwachen", so Sasse weiter. Doch das Wichtigste sei, demjenigen zu danken, "der uns als Mensch annehmen kann und uns mit einem Selbstverständnis an Freundlichkeit und Offenheit begegnet. Denn das Gute erfahren wir im Alltäglichen, direkt von Mensch zu Mensch.“ Auf ein Plakat konnten die Salemer in verschiedenen Sprachen das Wort Danke schreiben.

Die Besucher pflegten bei dem Treffen einen regen Austausch. Für die Kinder gab es ein kleines Beschäftigungsangebot. Die Auswirkung der sozialen Arbeit des Helferkreises sei deutlich sichtbar geworden, berichtet Treffleiterin Hildegard Sasse: "Die deutsche Sprachkultur war verbessert, die Kleinkinder gingen vertrauensvoll von Tisch zu Tisch, man zeigte großes Interesse am Miteinander und war nicht nur auf sich konzentriert." Dieses Erleben von Gemeinschaft mache allen Beteiligten – den Helfern und den Neubürgern – Hoffnung auf eine gelingende Integration, die immer an der Basis gelebt werde.