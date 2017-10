Salem Begegnung der Konfessionen am Reformationstag

Die evangelische Kirchengemeinde Salem hat mit Unterstützung der katholischen Kirchengemeinde ein Programm zum 500. Jahrestag der Reformation am 31. Oktober vorbereitet. Der Impuls dazu kam vom evangelischen Pfarrer Matthias Schmidt.

Der 500. Jahrestag der Reformation wird am Dienstag, 31. Oktober, auch in Salem groß gefeiert. Wegen des Jubiläums wurde der Tag auch in Baden-Württemberg einmalig zum Feiertag erklärt. Zu dem facettenreichen Programm zählen ein ökumenischer Gottesdienst, ein Konzert mit dem Titel "500 Jahre evangelische Kirchenmusik" und ein Improvisationstheater zur Zukunft der Kirche. Außerdem ist eine Ausstellung des jüdischen Künstlers René Blättermann zu sehen, der in seinen zwölf Werken unter dem Titel "Rehabilitatio" das Schicksal des im Jahr 1738 in Stuttgart hingerichteten jüdischen Geschäfts- und Staatsmannes Oppenheimer beleuchtet. "Unser Anliegen war es, ein Fest nicht nur für uns, sondern für die ganze Bevölkerung zu machen", sagt Matthias Schmidt, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Salem und Heiligenberg.

Pfarrer Schmidt war auch der Impulsgeber für das Reformationsjubiläumsfest in Salem. "Die Veranstaltungen zum 500. Jahrestag der Reformation haben zwar in den zurückliegenden Monaten fast ein inflationäres Ausmaß angenommen", sagt er. Dennoch habe er gedacht: "Salem darf da nicht einfach durchgehen." Das Haus Baden, das nach der Reformation in weiten Teilen seiner Landesherrschaft die evangelische Kirche etabliert habe, habe seit der Säkularisation seinen Sitz in Salem. Dadurch gebe es hier eine enge Verbindung zum Reformationsjubiläum. Das Haus Baden habe es geschafft, beiden Kirchen Raum zum Atmen zu geben. Das sei bis beute zu spüren.

"Wir haben hier ein sehr gutes Verhältnis zwischen der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde", betont Pfarrer Schmidt. Dies habe sich auch bei den ersten Vorbereitungen zum Jubiläumsfest wieder gezeigt. Sein katholischer Kollege, Pfarrer und Dekan Peter Nicola, habe sich sofort für eine Beteiligung an dem Fest begeistern lassen. "Und so soll das Jubiläumsfest in Salem zum 500. Jahrestag der Reformation auch ein Fest für die Ökumene werden", betont Pfarrer Schmidt.

Die Vorbereitungen für das Fest liefen Anfang 2016 an. Ganz am Anfang standen Gespräche mit dem Haus Baden, den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, mit dem Kreiskulturamt, der Schlossschule und mit landespolitischen Vertretern. "Diese Gespräche sind sehr positiv verlaufen", betont Pfarrer Schmidt. Von allen Seiten sei Unterstützung signalisiert worden. Das bekräftigte ihn in seinem Vorhaben, zumal sich auch die Kirchengemeinde voll hinter das Projekt stellte und die vielen organisatorischen Aufgaben unter sich aufteilte.

"Jetzt haben wir ein Programm, das aufgrund seiner vielen Fassetten eigentlich alle Leute mitgehen können", freut sich Pfarrer Schmidt. Ihm kommt es auch auf die zwischenmenschliche Begegnung der Angehörigen verschiedener Konfessionen an. Dafür wurde insbesondere am frühen Abend vor dem Konzert ein Imbissangebot ins Programm genommen, bei dem die Menschen ins Gespräch kommen können. Auch der ökumenische Gottesdienst, in dem Professor Robert Leicht, der Vorsitzende des Trägervereins der Schlossschule, als Laienprediger die Festpredigt zum Thema "Gerecht durch Glauben" halten wird, dient der interkonfessionellen Begegnung.

Zu allen Veranstaltungen, auch zu Konzert und Theater, ist der Eintritt frei. "Wir haben vom Landkreis und der Landeskirche sowie von den örtlichen Geldinstituten eine finanzielle Spritze bekommen, und auch die Akteure sind uns bei ihren Gagen sehr großzügig entgegengekommen", sagt Pfarrer Schmidt. Die Kosten, die an der Kirchengemeinde hängenbleiben, seien deshalb sehr überschaubar: 1500 bis 2000 Euro, sagt Schmidt. Er setzt auch auf ein gutes Ergebnis der Kollekte beim ökumenischen Gottesdienst. Diese wollen sich die evangelische und die katholische Kirchengemeinde teilen, zur Sanierung der Orgeln im Münster und im Betsaal.