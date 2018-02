Salem Badisch-schwäbisches Kabarett: Heike Sauer und Martin Wangler amüsieren im Prinz-Max

Große Liebe war nicht im Spiel, als Baden und Württemberg 1952 fusionierten. Die Verbindung glich eher einer Vernunftehe, zahlreiche Badener, vor allem die Südbadener, empfanden sie gar als Zwangsheirat und opponierten lange dagegen. Der Widerstand legte sich bekanntlich später. Doch just zur Eisernen Hochzeit 2017 stand die Liaison erneut auf der Kippe, jedenfalls im Kabarettstück "Das Ba-Wü-Menü – zum Fressen gern". Die Württembergerin Heike Sauer alias Marlies Blume und der Badener Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel kreierten es anlässlich des 65. Landesjubiläums und servieren es nun auch beim Kulturforum Salem.

Die Rahmenhandlung: Das Ministerium für Integration und Völkerverständigung schickt Blume und Waldvogel auf Jubiläumstournee. Schwäbische Schwertgosch trifft schweigsamen Schwarzwälder – das birgt Sprengstoff, der schon bei der Essensauswahl fürs Festbuffet explodiert: Trollinger oder Gutedel, Spätzle oder Knöpfle, Kirschtorte oder Nonnefürzle? Klar, die Frontlinie verläuft exakt entlang der alten Landesgrenzen und die beiden geraten sich so die Haare, dass sie dann sogar mittels Flatterband eine Demarkationslinie mitten durch den Prinz-Max-Saal ziehen und die zahlreichen Zuschauer auf die jeweils eigene Seite. Zwei Stunden lang hauen sich die Zwei sprachlich und musikalisch, inklusive Spätzle-Schab-Song, höchst amüsant Vorurteile um die Ohren. Natürlich sind die bekannten Klischees darunter, von der schwäbischen Putz- und Sparwütigkeit bis zum genussfreudigen Badener, der sich von den Württembergern ständig übervorteilt fühlt. Dieses Gefühl bricht tatsächlich auch heute immer mal wieder hervor, wenn man etwa, wie Waldvogel motzt, im Badischen Bahnhöfe schließt, während Stuttgart 21 immer teurer wird.

Doch die alten Zerwürfnisse sind mittlerweile im großen Ganzen zur reinen Verbalfeindschaft abgemildert – und manchmal liebt sich sogar, was sich neckt. So meint denn auch Frau Blume, ob Badener, ob Schwaben, das sei wie Wiener oder Frankfurter: "Des isch wurscht." Und so erneuern die beiden Streithanseln zum Schluss doch ihr Eheversprechen, denn, frei nach Günther Oettinger: "We are all sitting in one boat." Frau Blume schließt alle Menschen dieser Erde ein, wenn sie meint: "Wir sind alle genau gleich – bloß halt e bissele andersch." Ihre Versöhnung begießen die beiden mit einer Cuvée aus Trollinger und Gutedel: einem Edeltroll, den es nach der Vorstellung auch zu kaufen gibt. Wo im Ländle gibt's den größeren Absatz? Der Breitnauer Wangler, der auch bei den "Fallers" mitspielt, lacht: "Ganz klar in Baden."