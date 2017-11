Salem Ausstellung der Künstlervereinigung Fundus-Artifex im Gewerbepark

Ab dem 20. November stellt die Künstlervereinigung Fundus-Artifex im Gewerbepark Salem aus. Die Vernissage findet am Freitag um 18 Uhr statt. Mit dabei ist Künstlerin Buttafly aus Friedrichshafen.

Salem – Die Künstlerin Buttafly hängt noch ihre Bilder gerade. Es sind farbenfrohe, symbolträchtige und helle Bilder. "Ich möchte, dass meine Bilder Positives ausstrahlen", erzählt sie. Buttafly ist ihr Künstlername, bürgerlich heißt sie Vanessa Brünsing, aber diesen Namen möchte sich nicht verwenden, wenn es um ihre Kunst geht. Sie habe in sechs verschiedenen Ländern gewohnt, über 20 Länder bereist, erzählt die 28-jährige Künstlerin aus Friedrichshafen. "Ich möchte die vielen Kulturen und die unterschiedlichen Länder, die ich erlebt habe, in meinen Bilder einbringen. Die Farben stehen für Emotionen", beschreibt sie ihre Arbeiten. Knallig-bunt sollen ihre Bilder sein, auf keinen Fall düster. Auch sie strahlt dieselbe positive Aura ihrer Bilder aus. Ausgebildete Grafikdesignerin ist sie eigentlich, aber seit fünf Jahren malt sie hauptberuflich. "Mit den Bildern möchte ich zum Nachdenken anregen. Nicht mit Druck, aber mit Nachdruck", ist ihr Ziel.

Neben Buttafly stellen zwölf weitere Künstler der Künstlervereinigung Fundus-Artifex aus. Petra Kolossa ist eine der beiden Koordinatoren der jungen Vereinigung. Sie wurde vor kaum drei Jahren in Essen gegründet und hat sich schnell im deutschsprachigen Raum ausgebreitet. Über 150 Künstler aus den verschiedenen Kunstrichtungen und Ländern gehören ihr an. In der Sektion für den Raum Ravensburg bis Bodensee sind es 18 Künstler. Die Sektion wurde vergangenes Jahr ins Leben gerufen. Kolossa fuhr damals noch nach Karlsruhe. Dort wirkte die erste Gruppe von Fundus-Artifex. Irgendwann wurden ihr die Fahrten zu weit und sie wollte mit gleichgesinnten Mitstreitern eine eigene Gruppe in ihrer Region gründen.

"Im Juli letzten Jahres haben wir ganz traditionell über die Zeitung zu einem Künstlertreff zwecks Gründung einer Sektion in Ravensburg aufgerufen", blickt Kolossa zurück. Diejenigen, die damals kamen, seien immer noch dabei und weitere kamen hinzu. Auch Buttafly ist von der ersten Stunde an dabei.

Jetzt stellen 13 der 18 Sektionsmitglieder in Salem aus. Der Standort Salem ist ihr fünftes sogenanntes Kunstfenster. Das sind fixe Orte, an denen die Künstler schnell wechselnd ihre Arbeiten ausstellen. Dabei stellen die Künstler ihre Werke nicht an Orten aus, die ausschließlich für Kunst geschaffen wurden. Im Salon Chris in Horgenzell ist das Kunstfenster eine Staffelei, auf der jeden Monat ein anderes Bild ausgestellt wird. "Der Salonbesitzer war erstaunt, dass Kunstinteressierte jeden Monat in sein Geschäft kommen, um dieses eine Bild zu sehen", erzählt Kolossa über die Verwunderung des Friseurmeisters. Weitere Kunstschaufenster werden in Markdorf und im Musikhaus Lindau unterhalten. In Wilhelmsdorf wird im Elektroladen Hagen ausgestellt.

Ab heute Abend im Gewerbepark Salem kommt die größte Ausstellungsfläche hinzu. "Nach der Gemeinschaftsausstellung werden wir ab Februar im Zwei-Monats-Rhytmus mit Wechselausstellungen weitermachen", sagt Kolossa. Eröffnet wird die Galerie heute Abend um 18 Uhr im Rahmen des vorweihnachtlichen Adventmarktes "Sternenzauber". Der fängt schon um 16 Uhr mit 25 Ausstellern aus der Region an. Bei Waffeln und Glühwein können die Besucher durch das Haus bummeln und sich auf dem Marktplatz Sternenzauber informieren. Im Frühjahr gab es diesen Kreativmarkt schon einmal. Die Organisatorinnen Manuela Blättermann und Kathleen Nejad möchten ihn zu einer festen Größe in der Region ausbauen. Die Vernissage am Abend ist eine gute Ergänzung dazu. Martin Schuler, Europameister im Stegreifreden 2012, übernimmt dabei die Moderation. Friedrich Köck gestaltet mit seiner Oboe den musikalischen Rahmen.

