Salem Aus für Salmannsweiler Hof in Stefansfeld

Man stelle sich vor, es kommen laufend Gäste in ein Restaurant und wollen essen und trinken, aber es gibt niemand mehr, der sie bekocht und bedient. Dann bleibt am Ende nur noch das übrig, wozu sich Andreas und Andrea Schiele, die Besitzer des Salmannsweiler Hofs in Stefansfeld, entschlossen haben: Sie wollen ihren Betrieb verkaufen. Zu groß sind die Probleme, die Fachkräftemangel und gesetzliche Auflagen bereiten.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Andreas Schiele. "Aber es ist zunehmend schwieriger geworden, für die Gastronomie Personal zu bekommen." Der Personalengpass hat sich sogar schon so weit zugespitzt, dass Andreas Schiele sein Restaurant seit geraumer Zeit nur noch mittwochs bis sonntags geöffnet, außer sonntags keinen Mittagstisch mehr anbietet und das Catering fast ganz eingestellt hat. "Wir können nicht mehr leisten, was nachgefragt wird, sondern nur noch, was machbar ist", beklagt Andreas Schiele und zeichnet ein ernüchterndes Bild, wie es um die Personalsituation in der Gastronomie bestellt ist. Die letzte Vollzeitbedienung sei vor vier Jahren gegangen. Danach habe er sich mit einer Teilzeitkraft und einigen Aushilfen halbwegs beholfen. Jetzt aber müsse man gerade nehmen, was der Arbeitsmarkt noch so hergebe. Mini-Jobber und Leute, die nicht gerade für die Gastronomie geeignet seien und solche, die an Zuverlässigkeit arg zu wünschen übrig ließen. "Da kommt dann kurz vor Betriebsbeginn eine SMS mit der Botschaft: Kann nicht kommen", plaudert Andreas Schiele aus dem Nähkästchen. So lasse sich eine vernünftige Unternehmensführung nicht gestalten, sagt der 55-Jährige.

Eine weitere Erschwernis stellen gesetzliche Auflagen wie das Arbeitszeitengesetz und die Dokumentationspflicht dar. Nach dem Arbeitszeitengesetz darf die tägliche Arbeitszeit bis auf wenige Ausnahmefälle acht Stunden nicht überschreiten. Und wenn jemand schon einen Halbtagsjob ausübt und sich abends als Bedienung noch etwas dazuverdienen wolle, erklärt Andreas Schiele, dann müssten die Stunden, die schon zuvor von der Person gearbeitet worden seien, auf die acht Stunden angerechnet werden. Bei erwachsenen Schülern müssten sogar die Unterrichtszeiten berücksichtigt werden. Dies alles müsse fein säuberlich dokumentiert werden. Denn die Einhaltung des Arbeitszeitengesetzes werde vom Zoll kontrolliert. "Und wenn man gegen das Arbeitszeitengesetz verstößt, macht man sich strafbar, und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen", sagt Andreas Schiele und fügt resigniert hinzu: "Das ist keine Perspektive für die kommende Saison."

Deshalb möchte er seinen Betrieb verkaufen. Das Gaststättengebäude, das das Restaurant und zehn Gästezimmer umfasst, wird von der Sparkasse Salem-Heiligenberg zum Preis von 550.000 Euro angeboten. Dass sich Andreas und Andrea Schiele zu diesem Schritt durchgerungen haben, hat auch noch einen familiären Aspekt. Das Ehepaar ist kinderlos und hat infolgedessen auch keinen Betriebsnachfolger. Hinsichtlich von immer wieder anstehenden Investitionen spielte auch dieser Umstand bei der Entscheidung, den an sich gut laufenden Betrieb abzugeben, eine Rolle. Vorerst geht es aber im Salmannsweiler Hof in gewohnter Weise noch weiter. Vom 5. bis 20. März sind Betriebsferien. "Bis dahin", so sagen Andreas und Andrea Schiele, "hoffen wir, Klarheit zu haben." Über ihr weiteres berufliches Fortkommen haben sie sich zwar schon Gedanken gemacht und auch schon Gespräche geführt, aber fest steht noch nichts.

Die Geschichte des Salmannsweiler Hofs

Der Landwirt Franz Schiele hat 1985 sein ehemaliges Ökonomiegebäude im Salmannsweiler Weg in Stefansfeld zu einem Gasthof mit zehn Gästezimmern umgebaut. Als die Baugenehmigung erteilt war, beschloss sein Sohn Andreas, in den künftigen Gastronomiebetrieb einzusteigen, und quittierte seine Beamtenlaufbahn in der Zollverwaltung, lernte und arbeitete im renommierten Hotel Rössle in Bad Wurzach und legte 1992 die Meisterprüfung ab. Andrea Schiele sattelte von der Zahnarzthelferin zur Restaurant-Fachfrau um. Andreas Schiele hat für seine Küche eine Reihe Auszeichnungen von gastronomischen Organisationen bekommen. Von 2007 bis 2015 leitete er den Verein Bodensee-Linzgau-Tourismus, der sechs Gemeinden touristisch vermarktet. (er)

Experte: "Inhabergeführte Familienbetriebe in der Gastronomie schaffen schon auf Kante"

Bernd Dahringer, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Ravensburg, der für die Region Bodensee-Oberschwaben zuständig ist, zum Fachkräftemangel in der Gastronomie.

Ist der Fachkräftemangel in der Gastronomie ein flächendeckendes Problem?

Das kann man durchaus so sehen. Die Situation ist tatsächlich dramatisch und dürfte sich sogar noch weiter zuspitzen. Insbesondere beim Küchenpersonal fehlt es an allen Ecken und Enden. Aber auch für den Servicebereich ist schwer Personal zu bekommen.

Woran liegt das?

Wir haben zum einen eine gut zahlende Schweiz in der Nachbarschaft, zum anderen haben wir in unserer Region eine boomende Industrie, die Arbeitskräfte geradezu aufsaugt und gute Löhne zahlt. Mit diesen beiden Tatsachen steht die Gastronomie in Konkurrenz. Wir haben beispielsweise gut ausgebildete Hotelfachfrauen, die sehr umfassend geschult sind. Auf diese Allrounder greift die Industrie sehr gerne zurück.

Spielen auch die Arbeitszeiten in der Gastronomie eine Rolle?

Klar. Wenn andere Freizeit haben – abends und am Wochenende – und etwas unternehmen, dann muss die Gastronomie bei Fuß stehen. Dem sind dann auch, wenn der Partner nicht auch in der Gastronomie tätig ist, Beziehungen ausgesetzt und werden belastet.

Welche Folgen hat dies alles?

Inhabergeführte Familienbetriebe in der Gastronomie schaffen schon auf Kante. Sie reagieren darauf, indem sie aus dem früheren einen Ruhetag in der Woche zwei oder gar drei gemacht haben. Und manche werden irgendwann ganz aufgeben, vor allem, wenn die Nachkommen ganz andere Berufs- und Lebenspläne für sich entwickeln.