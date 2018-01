Salem Auf einen Apfel mit dem SÜDKURIER: Leseraktion führt durch Salemfrucht

SÜDKURIER-Leser haben das Unternehmen Salemfrucht in Neufrach besucht und hatten danach die Gelegenheit, mit Redakteuren ins Gespräch zu kommen.

In riesigen Plastikkübeln werden die geernteten Äpfel in die Werkshallen des Unternehmens Salemfrucht in Neufrach transportiert. Die rot-gelben Früchte schwimmen über riesige Wasserstraßen behutsam bis zum Fließband, werden von den Mitarbeitern geprüft und verpackt. Im Anschluss transportieren Lastwagen die Früchte zu Händlern in der Region und in 14 Länder. Bei einer SÜDKURIER-Aktion konnten wissbegierige Zeitungsleser am Freitag mehr über Ernte, Lagerung, Sortierung, Verpackung und Transport der Äpfel erfahren. Bei einer Führung durch das Werk wurden viele Fragen beantwortet: Welche Sorte kommt beim Verbraucher am besten an? Welche Rolle spielen Jonagold, Elstar und Gala? Und wie misst Salemfrucht die Festigkeit eines Apfels?





Im Anschluss kamen die Leser mit Redakteuren ins persönliche Gespräch und erfuhren, wie aus einem Besuch im Fruchtwerk ein Artikel entsteht.

Stefan Hilser, Leiter der Lokalredaktion in Überlingen, bedankte sich bei Salemfrucht für die Kooperation. Weil der SÜDKURIER täglich Vitamine für den Kopf liefere, sei es auch mal schön, den Lesern Vitamine in Form von frischen Äpfeln zu bescheren. Kurt Lohr hatte sich die Anlage in Neufrach nicht so riesig vorgestellt. „Mich hat vor allem beeindruckt, dass hier alles maschinell läuft und die Mitarbeiter die Vorgänge nur noch überwachen müssen“, erklärte er. Die Kontrolle sei ihm wichtig und das werde bei Salemfrucht großgeschrieben, wie er bei der Führung durchs Werk feststellte. Lohr kennt sich aus: Vor mehr als 40 Jahren hat er selbst einmal Äpfel geerntet, seitdem habe sich viel getan. Das konnte Bernhard Fuchs, zuständig für Werbung und Marketing bei Salemfrucht, bestätigen.

Damals hätte man noch alles händisch erledigen müssen und heute werde vieles elektronisch gemacht, doch noch lange nicht alles: Auf den Feldern müssen die Mitarbeiter noch einen großen Teil mit ihrer Muskelkraft erledigen. „Auch bei der Verpackungsanlage wird immer noch Wert auf Handarbeit gelegt“, berichtete er. Auf die Frage, was die Verbraucher selbst dazu beitragen könnten, dass ihre Äpfel daheim nicht so schnell faulten, riet Fuchs: „In einer Tüte im Kühlschrank lagern.“ Herrmann Graf war von der Führung begeistert und fand es toll, dass der SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit Salemfrucht die Einblicke für die Leser möglich machte. Dem 67-Jährigen hat vor allem die große Sortieranlage gefallen, die die Äpfel nach einer Wäsche in die richtige Reihenfolge bringt. „Ich nehme einen Apfel jetzt ganz anders wahr“, sagte er. Zur Besichtigung von Salemfrucht kamen auch zahlreiche Kinder. Sogar ein Kindergeburtstag. Für die Kleinen gab es eine eigene Führung. Sie hatten vor allem großen Spaß daran zu sehen, wie die Äpfel von einer großen Maschine aussortiert werden und in einem Becken wieder zueinanderfinden.