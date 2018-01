Salem Aktionstag für SÜDKURIER-Leser bei Salemfrucht

Führung durch die Sortieranlage und Gespräch mit dem SÜDKURIER-Team: Am Freitag, 26. Januar, gibt es bei der Salemfrucht in Neufrach einen Aktionstag.

SÜDKURIER-Leser sind am Freitag dieser Woche eingeladen, den Betrieb der Salemfrucht GmbH in Neufrach zu besichtigen. Außerdem steht das SÜDKURIER-Medienhaus mit Fragen zu Redaktion und Abonnement zur Verfügung.

Die Salemfrucht GmbH ist Umschlagplatz für jährlich bis zu 40 000 Tonnen Äpfel. Die Früchte von rund 200 Erzeugern werden hier angeliefert, gelagert, sortiert und verkaufsfertig portioniert. Bernhard Fuchs, zuständig für Werbung und Marketing bei der Salemfrucht, berichtet, dass die Erzeuger aus einem Umkreis von Lindau bis Stein am Rhein stammen. Bedingt durch die vergleichsweise schlechte Ernte im Herbst 2017, werden in dieser Saison fast ausschließlich Handelsketten im Inland beliefert. Doch normalerweise exportiert das Unternehmen in 14 Länder.

Der Umschlagplatz in Salem fasziniert durch die ausgeklügelte Technik, die es ermöglicht, die Äpfel schonend in die Kiste zu befördern. Das fängt an bei den Wasserstraßen und endet an einer der 13 Packlinien. Ein besonderes Schmankerl der Firma ist eine mit Laser ausgestattete Maschine, mit der Bilder oder Schriften in die Apfelschale geprägt werden können. Vorführungen beim Lesertag an diesem Freitag sind geplant.

Im Anschluss an die Führungen steht das SÜDKURIER-Team für Fragen und Anregungen zur Verfügung – für Fragen an die Redaktion, also den Inhalt der Tageszeitung. Aber auch für alle Fragen rund ums Abonnement der gedruckten Tageszeitung, dem E-Paper oder dem Online-Abo.

Es werden zwei Führungen angeboten. Am Freitag, 26. Januar, um 14 Uhr und um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist am Logistikzentrum Salemfrucht in der Alten Neufracher Straße 100 in Salem-Neufrach.