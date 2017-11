Salem 60 Teilnehmerinnen beim Frauenfrühstück

Im evangelischen Gemeindehaus Salem haben sich 60 Frauen zum Frauenfrühstück getroffen. Anke Ruth-Klumbies, Leiterin der evangelischen Frauen in Baden, referierte über das Thema über "Frauen zur Zeit der Reformation".

Liebevoll hergerichtet und mit allerlei Köstlichkeiten bestückt gewesen ist das Büfett zum Frauenfrühstück im evangelischen Gemeindehaus in Salem. Das zehnköpfige Team um Ursula Hefler hatte keine Mühe gescheut, die rund 60 Frauen aller Konfessionen zu bewirten. Schon seit zwölf Jahren organisiert dasselbe Team zweimal jährlich das gesellige Beisammensein mit Vorträgen zu unterschiedlichen Themen. "Aus organisatorischen Gründen musste diesen Frühling der Termin leider ausfallen", merkte Hefler an. Nachdem dann der Herbsttermin bekannt gegeben war, kamen die ersten Anmeldungen schon, bevor Referentin oder Vortragsthema feststanden. "Endlich ist es wieder so weit", hätten mehrere Teilnehmerinnen bei der Anmeldung erklärt, erzählte die Organisatorin.

Sie erzählte auch von den Schwierigkeiten bei der Auswahl der Themen und der Referenten. Schließlich wolle man abwechslungsreiche Vorträge anbieten. So habe es schon eine Lesung in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum gegeben. Sonst sei es "schwer, Referenten zu finden", sagt die pensionierte Schulleiterin. "Man weiß ja nichts über die Referenten, die man im Internet findet."

Dieses Jahr lag die Themenauswahl auf der Hand: Zum Lutherjahr wurde Anke Ruth-Klumbies eingeladen, die Leiterin der evangelischen Frauen in Baden. Auch die Finanzierung sei zu berücksichtigen, erklärt Hefler. Stolz sagt sie aber: "Wir schaffen es, uns selbst zu finanzieren." Die Kosten würden gedeckt durch den Eintritt, aber auch durch Spenden. Größer wolle man allerdings nicht werden, bekundet Hefler, die den Erfolg des Salemer Frühstücks "an den kleinen Tischen fürs gemütliche Gespräch" festmacht. Lange Tafeln in großen Hallen empfindet sie als kontraproduktiv für das Miteinander.

Auch Referentin Ruth-Klumbies sieht im gemeinschaftlichen Essen ein "gutes Konzept: Man erfährt Neues, kann es sich gutgehen lassen. Es ist ein kleiner Luxus für Leib, Seele und Geist." Nebenbei könne man Gespräche führen mit Menschen, die man vielleicht länger nicht gesehen habe. Dieses Modell werde im 2011 eingeführten Frauenmahl ebenfalls umgesetzt. So gab es zum evangelischen Freiburger Frauentag ein mehrgängiges Abendmenü mit Essen, Musik und Vorträgen. Anschließend referierte die Kirchenrätin über "Frauen zur Zeit der Reformation".

In ihrem lockeren Vortrag legt sie den Fokus nicht auf die in diesem Jubiläumsjahr so oft erwähnte Ehefrau Luthers, Katharina von Bora, sondern bezieht sich auf die Reformatorinnen im südwestdeutschen Raum. Unter anderem auf Elisabeth Silbereisen, Wilbrandis Rosenblatt oder die in Konstanz geborene Magarete Blarer, Schwester des damaligen Bürgermeisters Thomas Blarer. Leider gebe es nur wenige Frauenpublikationen, "da Texte und Bilder von Reformatorinnen als nicht erhaltenswert galten", bedauert die Pfarrerin. Die Frauen der Reformation seien erst seit etwa 20 Jahren Forschungsgegenstand, erläutert sie. Immer wieder zieht Ruth-Klumbies Parallelen zur heutigen Situation der Frauen in der Gesellschaft und erläutert in ihrem Vortrag, welche Impulse von den Reformatorinnen gesetzt wurden. Zuhörerin Isi Lendfers aus Mimmenhausen, die regelmäßig am Frauenfrühstück teilnimmt, ist begeistert: "Das war sehr informativ. Mit der Reformation habe ich mich schon beschäftigt, aber die Rolle der Frauen war mir so nicht bekannt."