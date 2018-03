Salem 45-Jähriger stirbt nach Lawinenabgang in Navis am Brenner

45-Jähriger stirbt nach Lawinenabgang in Navis am Brenner

Ein Skitourengeher aus Salem ist bei einem Lawinenunglück in den Österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Der Familienvater war in zwei Sportvereinen in Salem engagiert.

Ein tragisches Lawinenunglück überschattet den FC Rot-Weiß Salem als auch den Skiclub Salem. Die beiden Vereine haben durch ein Lawinenunglück ein engagiertes und beliebtes Mitglied verloren.

Ein 45-jähriger Familienvater wurde am vergangenen Samstag bei einer Skitour in Navis am Brenner zusammen mit einem weiteren Teilnehmer von einer Lawine verschüttet und ist an den Folgen des Unglücks am vergangenen Mittwoch in einem Innsbrucker Krankenhaus verstorben. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Nach Angaben von Ralf Riethmüller, Vorsitzender des Salemer Skiclubs, hatte eine zehnköpfige Gruppe eine dreitägige Skitour unternommen. Bei einer Abfahrt löste sich eine Lawine und verschüttete zwei Teilnehmer. Einer der Verschütteten konnte von den Tourengehern gerettet werden, da, so Riethmüller, dessen Hand aus der Lawine geschaut habe.

Der 45-Jährige aber sei komplett verschüttet gewesen und habe von Rettungskräften mit Sonden gesucht werden müssen. Nachdem er gefunden wurde, sei er in ein Innsbrucker Krankenhaus gebracht worden, wo er am Mittwoch verstarb.

„Das ist eine sehr schwierige Lage für uns“, sagte Skiclubvorsitzender Riethmüller. Jörg Allgaier, der Vorsitzende des Rot-Weiß Salem, würdigte den tödlich verunglückten Vereinskameraden in der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitagabend als leidenschaftlichen und engagierten Rotweißler. Der Fußballclub Rot-Weiß Salem spielt am Samstag mit Trauerflor und hält eine Gedenkminute.