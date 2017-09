Ravensburg Zweiter Bauabschnitt der Klinik St. Elisabeth eingeweiht

136 Millionen Euro sind im zweiten Bauschnitt zur Umstrukturierung der Oberschwabenklinik in Ravensburg verbaut worden. Landessozialminister Manfred Lucha weihte den neuen Gebäudeabschnitt am Freitag ein. Er forderte jetzt Investitionen in die Mitarbeiter am Standort: Die Mitarbeiter brauchten einen sicheren und auskömmlichen Arbeitsplatz, forderte er.

Ravensburg – Die Oberschwabenklinik und ihr Versorgungsauftrag waren und bleiben ein Mammutprojekt für den Landkreis Ravensburg. Das wurde beim Festakt gestern Nachmittag erneut deutlich. Fast genau drei Jahre nach dem Spatenstich konnte der zweite Bauabschnitt der Umstrukturierung des OSK-Standorts St. Elisabeth eingeweiht werden. Die Feierlichkeiten fanden in der neuen Empfangshalle statt. Deren Anblick sorgte bei den rund 200 geladenen Gäste aus Politik, sozialen Einrichtungen und Institutionen für einen "Wow-Effekt", wie es Harald Sievers gleich zu Beginn beschrieb. Der Ravensburger Landrat betonte: "Wir dürfen zurecht stolz auf das sein, was wir geschaffen haben." Er zeigte sich auch erleichtert, dass trotz der Befürchtungen während der Planungsphase die Kosten mit 136 Millionen Euro im veranschlagen Rahmen lagen. "Finanziell gab es keine bösen Überraschungen", sagte Sievers. Dafür erntete die Projektsteuerung entsprechend Lob vom Landrat: "Hier wurden in den vergangenen Jahren über 260 Millionen Euro verbaut und es gab keine Probleme. Da bin ich echt baff", ergänzte Harald Sievers. In Erinnerung rief der Landrat die Zeit, als es kontroverse politische Diskussionen gab, ob die OSK überhaupt eine Zukunft habe. An dieser Stelle lobte Harald Sievers den Mut, den der Kreisrat vor rund fünf Jahren aufgebracht hatte: "Demokratie und Bürgermitnahme bedeutet auch, das zu tun, was man für richtig hält."

Prägend ist nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts vor allem die vielseitige Nutzung. Gleich mehrere medizinische Fachbereiche sind hier untergebracht. So wird die Kinderklinik St. Nikolaus, bis zuletzt in einem eigenen Gebäude untergebracht, neue Räumlichkeiten beziehen. Gleiches gilt für die Gynäkologie und Geburtshilfe. Moderne Räumlichkeiten erhalten jetzt auch die Notaufnahme sowie die Intensivmedizin. Auch wurde ein wichtiger Schritt mit der Schaffung eines Zentrums für Altersmedizin vollzogen. Hier arbeiten die Akutgeriatrie und Palliativstation der Oberschwabenklinik sowie die Gerontopsychiatrie des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) eng zusammen. Für Dr. Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP, ist dies durchaus revolutionär: "Es ist eine große Herausforderung, zwei medizinische Welten zu vereinen, die über Jahrzehnte getrennt arbeiteten."

Ehrengast der Eröffnung war Landessozialminister Manfred Lucha. Er hat in seiner langen Zugehörigkeit zum Ravensburger Kreisrat die Entwicklung der Oberschwabenklinik im Gesamten miterlebt und die politischen Entscheidungen mitgetragen. Lucha bestätigte, dass die Entscheidung einst richtig gewesen sei, in das St.-Elisabethen-Klinikum zu investieren. Dies betonte er auch vor dem politischen Ziel der Landesregierung, die Gesundheitsversorgung an den richtigen Orten zu konzentrieren. "Ein Wettbewerb der Qualität ist sicher gut, aber wir brauchen keine konkurrierenden Kliniken", sagte Lucha.

Regelrecht mahnend stellte der Minister klar, dass die modernen und zweckmäßigen Gebäude der Klinik St. Elisabeth nur einen Teil der Zukunftssicherung des Standorts darlegen. Nicht vergessen werden dürfte das Personal. Dies hatte vor vier Jahren mit der Zustimmung zum Not-Tarifvertrag die OSK nicht nur vor der Insolvenz gerettet, sondern werde auch künftig eine wichtige Rolle spielen. "Die Mitarbeiter in diesem Haus brauchen einen sicheren und auskömmlichen Arbeitsplatz", sagte Manfred Lucha. "Bei der Arbeitszeit, bei Entgelt und den Bedingungen für die Mitarbeiter müssen wir einen gerechten Rahmen schaffen. Sonst haben wir Probleme, qualifiziertes Personal für unserer Kliniken zu bekommen", erklärte der Minister weiter.

Zweiter Bauabschnitt

Der zweite Bauabschnitt der Oberschwabenklinik (OSK) am Standort St. Elisabeth wurde in einer Bauzeit von rund drei Jahren fertiggestellt. Die Häuser 3 und 4 beheimaten in Kürze die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Frauenheilkunde sowie Geburtshilfe. Außerdem wird die Notaufnahme sowie Intensivmedizin untergebracht, auch ein neuer Hubschrauber-Landeplatz wurde auf dem Dach installiert. Einziehen wird außerdem ein Zentrum für Altersmedizin, in dem neben den Disziplinen der OSK auch eine psychiatrische Betreuung des Zentrums für Psychiatrie Weissenau (ZfP) integriert sein wird. Die Baukosten des zweiten Abschnitts beliefen sich auf rund 136 Millionen Euro. Zusammen mit den Neubauten hatte die Neuordnung des OSK-Hauptsitzes ein Investitionsvolumen von insgesamt 265 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg hat die Umstrukturierung mit 115 Millionen Euro gefördert.

Optisches Glanzpunkt der Baumaßnahme ist die neue Eingangshalle mit Patienten- und Besucherempfang. Sie verbindet die vier Gebäudeteile auf einer Länge von rund 100 Metern und ist 20 Meter hoch.